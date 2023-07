Országos szinten 6,5 százalékkal nagyobb területen termesztettek búzát tavaly, mint 2021-ben, ám a hozam 21 százalékkal kevesebb lett a rendkívüli aszály miatt. A Központ Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a vármegyék című kiadványából kiderül, hogy Csongrád-Csanád vármegyében 58,5 ezer hektáron termett búza, és bár a hazai átlagnál jobban, 7,5 százalékkal bővült a vetésterülete, a termés nem érte el a 205 ezer tonnát, a 2021-es adatokhoz képest 37 százalékkal lett kevesebb. Vagyis míg 2021-ben majdnem 6 tonnát takarítottak be egy hektárról, tavaly csak 3,5 tonnányit.

Az idei sem várható jó évnek

A 2021-es rendkívül rossz év után sok gazdálkodó reménykedett idén a jó termésben, ám ahogy lapunknak a Magyarok Kenyere program búzabegyűjtésekor Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád vármegyei elnöke elmondta, hiába vártak sokat a gazdák az idei évtől, azaz 6–6,5 tonnás termésátlagot reméltek, a jelenlegi átlag 5 tonna körül mozog. Ez persze messze jobb a tavalyi adatoknál, de egyáltalán nem számít rekordnak.

Átlag feletti volt a visszaesés

A kukorica úgy tűnik kiszorulóban van vármegyénkben, a KSH adatai szerint ugyanis 28,7 ezer hektáros vetésterülete 46 százalékkal zsugorodott a 2021-es adatokhoz képest. A termés mintegy 65 ezer tonna volt, ami 72 százalékos visszaesést mutatott. Ez sokkal rosszabb adat az országos átlagnál, egész hazánkat nézve ugyanis 57 százalékkal lett kevesebb a termés.

A termésátlag ennél a növénynél is siralmas volt, míg 2021-ben 4,3 tonnát takarítottak be hektáronként, addig tavaly alig valamivel több mint 2,2 tonnát. Már tavaly nyár elején is jól látszott, hogy a gazdák nem sok jóra számíthatnak, június második felében írtuk, hogy Szentes térségében mintegy fél méterrel volt alacsonyabb a kukoricaszár az elvárthoz képest, és már akkor is csak féltermésre lehetett számítani a rendkívül csapadékhiányos időjárás miatt.

Itt terem a krumpli negyede

Csongrád-Csanádban a szántók 13 százalékán termesztettek napraforgót, a területe 4,4 százalékkal nőtt a 2021-es adatokhoz képest, a 32 ezer hektáron betakarított 47 ezer tonnás terméseredmény viszont 35 százalékkal múlta alul az egy esztendővel korábbit. Repcét kisebb területen vetettek 2022-ben, összesen 10,6 ezer hektáron termesztették, ami 26 százalékos csökkenést jelent, a termésátlag viszont ennél is nagyobb mértékben, négytizedével esett vissza. A KSH azt írta, hogy lucernából az egy évvel korábbinál 13 százalékkal kisebb területről egyharmaddal kevesebb szénát gyűjtöttek be.

A hazai szántóföldi burgonya csaknem egynegyede termett Csongrád-Csanád vármegyében annak ellenére, hogy a vetésterülete 3,4 százalékkal lett kisebb 2021-hez képest, a termés pedig csaknem 30 százalékkal kevesebb.

A tavalyi siralmas év után idén sem jó a búzatermés. Illusztráció:

A kukoricatermés az országos átlagnál sokkal nagyobb visszaesést mutatott. Illusztráció: