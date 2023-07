Jobban kell figyelnie annak mostantól, aki autóval közlekedik Szegeden. A csúcsforgalomban eddig is katasztrófavolt kocsikázni, na meg parkolni is, de hétfő reggeltől már több olyan helyen is fizetni kell, ahol eddig ingyen lehetett megállni. A közgyűlés tavaly fogadta el a baloldali városvezetés parkolási rendeletet módosító javaslatát. Úgy döntöttek, hogy néhány, nagykörúton túli részen is fizetni kell, de az újszegedi liget környékén és a Torontál téren parkolóknak is a zsebükbe kell nyúlniuk.

Vagyis mostantól úgy áll a helyzet, hogy a legdrágább, zöld zónában marad 600 forint az óránkénti parkolás – ennyi egyébként Budapesten is, jó ezt tudni. A sárga zónában sem emelkednek a díjak, továbbra is 330 forintot kérnek. Lesz, vagyis már van a körúton kívül egy kék zóna, ahol 230 forintot kell fizetni. Ugyanez a helyzet Újszeged egyes részein, leginkább a liget körül is.