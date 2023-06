Többször megírtuk már: július elsejével Szeged jóval nagyobb területén kell majd fizetni a parkolásért. Hogy pontosan hol, azt mindenki láthatja, hiszen mostanra szinte minden új helyre kikerültek a parkolóautomaták, valamint a fizető övezetet jelölő táblák. A zöld és a sárga zónák változatlanok maradtak és az áruk sem módosult, a kék zóna azonban a körúton kívülre is kinyúlik, sőt immár Újszegedre is kiterjedt.

A strandbelépő mellé hétfőtől már a parkolójegy árát is bele kell számolni a költségvetésbe. Fotó: Karnok Csaba

A Torontál téri P+R parkoló, amely eddig pont azt a célt szolgálta, hogy a belvárosba igyekvők ott ingyenesen letehessék autóikat, hétfőtől óránként 150 forintért lesz igénybe vehető, egész napra 900 forintba kerül majd otthagyni az autót. Ezt a területet leszámítva a Temesvári körút és Szőregi út által határolt, Belváros felé eső terület pedig teljes egészében a kék övezet részévé válik. Ez a lakókon kívül leginkább azokat érinti majd, akik strandolni érkeznek.

Fotó: Karnok Csaba

Az ingyenes Lapos így autóval megközelítve minimum 150 forintba kerül majd óránként, de aki nem talál helyet a Torontál téren, annak 230 forintba fáj majd minden megkezdett óra, vagy 1320 forintba a napijegy. És ugyanez az összeg adódik majd a SZUE vagy az Aquapolis belépőinek árához is. Ennél egyébként a Napfényfürdő Aquapolis saját parkolója is olcsóbb a maga 200 forintos óradíjával, amely ráadásul zárt, fedett helyen van.

Ennél is érdekesebb a helyzet a Városi Sportcsarnoknál, ahol az intézmény saját parkolóját is bevonták a fizető övezetbe. Mivel önkormányzati létesítményről van szó, ezen logika mentén az elkülönített parkolóhoz is kihelyezték az automatát, vagyis aki itt szeretne úszni vagy a csarnokban sportolni, annak is fizetnie kell, ha autóval érkezik. Ezt a parkolót használják általában a Gyermekklinika B részlegére érkezők is, ők is fizető övezetben állnak majd ezután itt, de a környező utcákban is.

Fotó: Karnok Csaba

A parkolózónák kiterjesztésének a gazdasági indokok mellett forgalomszabályozó oka is volt: azt remélik, hogy a költségesebbé váló autózás helyett egyre többen választanak majd alternatív közlekedési módokat.