„Az állam a középiskolában tanulók részére ingyenesen biztosítja a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását." Ezzel a mondattal egészítené ki a nemzeti köznevelésről szóló törvényt az a tervezet, melyet a miniszterelnöki kabinetiroda bocsátott társadalmi egyeztetésre. A módosítás azt jelentené, hogy a jövő tanévtől nem csupán 25 ezer forint támogatás járna a jogosítvány megszerzésének árából, melyet jelenleg az elméleti képzés finanszírozásával biztosít az állam a 20 éven aluliak számára, hanem több százezer forintos kiadástól mentesítenék a családokat.

A jelenlegi előírások szerint a gyakorlati alapképzés 29 órában van meghatározva. Ehhez azonban hozzárendelnek 580 megtett kilométert is, melyet városon belül ennyi óraszámban nem lehet teljesíteni.

– A realitás azt mutatja, hogy nagyjából 35 órával lehet biztosítani a minimálisan elvárt, vezetéssel megtett utat – mondta el Pataki Gergely, a Csillag Autósiskola ügyvezetője. Hogy a gyakorlatban mit finanszíroz majd az állam a képzésből, azt nem lehet tudni, az azonban látható, hogy a minimális óraszám esetében biztos, hogy nem a teljes képzés díját. Így is azonban több százezer forintos hozzájárulásról beszélhetünk.

– Az óradíjak nagyon különbözőek a fővárosban és a vidéki városokban. Szegeden a 7-8 ezer forintos vezetési órák díjával számolva az alapképzés 260-280 ezer forintból jön ki. Ehhez ha hozzászámoljuk a 25 ezer forintos elméleti képzési díjat, az azt jelenti, hogy legalább közel 300 ezer forintos támogatásról van most szó. Ezek azonban a mi áraink. A fővárosban ugyanebből az összegből 20 óra sem jönne ki – hangsúlyozta Pataki Gergely. Ha tehát a törvénytervezet szabott árat ad majd a jogosítvány árának finanszírozására, elképzelhető, hogy a rendelkezésre álló pénzből Szegeden még a pótórák és a vizsgadíjak is beleférnek majd a keretbe, vagyis teljesen ingyenes lesz a középiskolás fiatalok jogosítványszerzése, míg a fővárosban néhány tízezer forintot hozzá kell majd tenniük a családoknak. Persze ez sem lesz igaz akkor, ha mondjuk az árakat is egységesítik.

Egyelőre tehát még csak annyi biztos, hogy a tervek szerint egy év múlva azok is belevághatnak a jogosítványszerzésbe, akiket eddig családjuk anyagi helyzete tartott vissza ettől. Hogy ez visszaveti-e az autósiskolák forgalmát a következő időszakra, egyelőre nem tudni, erre utaló jeleket a Csillagnál egyelőre nem tapasztalnak.

– A nyár a diákok szempontjából mindig kiemelkedő időszak, sokan közülük ilyenkorra időzítik az autóvezetés megtanulását. Most is folyamatosan iratkoznak be az új tanulók, egyelőre nem tapasztaljuk a visszaesést. Ahogyan egyébként azt az országos trendet sem, hogy kevesebben akarnának jogosítványt szerezni: a tavalyi, kiemelkedő évhez képest is egy számjegyű a százalékban kifejezett visszaesés – mondta az ügyvezető. Hozzátette: tanulóik 60-70 százaléka középiskolás diák, tehát bármi is szerepel majd a részletszabályozásban, nagymértékben érinti majd a változás a vállalkozást.