Olvasóink jelzése szerint probléma történt a napokban a gyálai Holt-Tisza rehabilitációja során annál a medencénél, amelyikben a Feketevízből kikotort iszapot kezelik. Az ügyben megkerestük az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Pályázati és Beruházási Osztálynak vetetőjét, Megyery Tamást, aki megnyugtatóan elmondta, a medencének négy tartóoszlopa dőlt meg a medence egyik kazettájának iszappal történő megtöltése közben, azonban a helyszínen lévő szakemberek azonnal stabilizálták az oszlopokat. Megjegyezte, a medencében lévő vastag fólia nem sérült meg, tehát az iszap a medencében maradt. Jelezte, felméréseik szerint nem áll fenn a kockázata annak, hogy hasonló helyzet álljon elő, tehát más oszlopok is megdőljenek.

Fotó: Karnok Csaba

Megkérdeztük arról is, hogy hol tart most a holtág szennyezéssel érintett mederszakasza, a Feketevíz kármentesítése, amelyet 4,5 milliárd forintnyi pályázati forrásból valósítanak meg. Közölte, továbbra is az érvényben lévő hatósági engedélyeknek megfelelően zajlanak a munkálatok a 18 kilométeres szakaszon. Hozzátette, szerencsére az időjárás sem akadályozza a kivitelezést, így a tervek szerint tudnak haladni, vagyis az év végéig befejeződhet a gyálai Holt-Tisza kármentesítése, amelyet tavaly kezdtek el.

Fotó: Karnok Csaba

Április 14. óta folyamatosan zajlik a kitermelt kezelendő iszap biodegradációs kezelése a baktériumkultúra és egyéb adalékanyagok hozzáadásával. Május 17. óta folytonos az erősen szennyezett szikkasztott iszap hulladékkezelő telepre szállítása is , sőt, az elszállítás volumene napi 120 köbméterre nőtt.

Jelenleg az északi harmadban zajlik a kitermelés, a déli harmadban már is be is fejezték, miközben a kezelt iszap minősítő mintavételét is elvégezték a Környezetvédelmi Hatóság részvételével július 26-án.

Fotó: Karnok Csaba

Mint ismert, a medret és a vízteret rossz, erősen degradálódott állapotok jellemezték egészen a munkálatok megkezdéséig, miután szennyezett anyagokat engedtek a holtág vizébe, amik az évtizedek során felhalmozódtak ott. Ez erős és intenzív szaghatást, rossz vízminőséget eredményezett, miközben a mederiszapban szennyező anyagok gyülemlettek fel, a területen pedig kártevők és élősködők szaporodtak el. A fennálló környezeti terhelések jelentősen rontották a helyiek életminőségét.