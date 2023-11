Szobalány

A szobalány munkakör az egyik leggyakrabban felbukkanó álláslehetőség az olyan állásportálok felületein, mint az EgerAllas.hu. Ezen pozíciók előnye, hogy széles álláskeresői réteg számára lehet elérhető, ugyanis nem támaszt különösebben magas belépési feltételeket a pályázók felé. Az elvárások tekintetében ugyanis főként a személyes tulajdonságokon van a hangsúly, beleértve többek között az alaposságot, a megbízhatóságot, a pontosságot és a jó állóképességet.

És hogy melyek azok a feladatok, amik ezen kvalitásokat igénylik? Az egyik, és a talán a legfontosabb az a szobák takarítása és rendben tartása. Ez többek között magában foglalja az ágyneműk cseréjét, az ágyak rendbetételét, a porszívózást, az ablakok és tükrök tisztítását, valamint az összes szoba felületeinek letakarítását.

A szobalányok fontos feladata továbbá a fürdőszobák tisztítása és fertőtlenítése, illetve azok felszereléseinek utánpótlása is. Az elvégzett munkáikról és az esetlegesen észlelt hiányokról, károkról pedig jellemzően kisebb riportokat kell készíteniük azok pótlása és megoldása érdekében. Mindezen teendőik a vendégek távozásával folyamatosan ismétlődnek.

Szállodai recepciós

Gyakran kínálnak recepciós állást az egri szállodák. Ezen elhelyezkedési lehetőségek kapcsán már jellemzően magasabb követelményekkel kell számolni: a középfokú végzettség és a felhasználói szintű számítógépes ismeretek például alapvető elvárásként jelennek meg. Emellett a recepciósok esetében kiemelt fontossággal bír az idegennyelv-tudás is. Ez főként az angol, de olykor akár egy második idegen nyelv is feltétel lehet.

Erre a kompetenciára természetesen a külföldi vendégek miatt van szükség, illetve a munkakörrel járó kapcsolattartói feladatokból adódóan. Egy szállodai recepciós munkájának ugyanis alapvető része a vendégek fogadása és üdvözlése, a be- és kijelentkezési folyamatok elvégzése, a szobafoglalások kezelése, továbbá az információszolgáltatás.

Emellett számos adminisztratív tevékenységet is ellátnak: e-maileket válaszolnak meg, karbantartják és frissítik a szállodai adatbázist, kezelik a postát, illetve gondoskodnak a dokumentációk és nyilvántartások helyes vezetéséről. Sőt, ezek mellett pénzügyi feladataik is akadnak, hisz a szállodai recepciósok kezelik a pénzügyi tranzakciókat, illetve állítják ki a számlákat.

Szakács

Az egri szállodákban természetesen a jólképzett szakmunkás munkaerőre is nagy az igény, amint azt az EgerAllas.hu kínálata is alátámasztja. Szakács pozícióra vonatkozó lehetőséggel ugyanis már több alkalommal is lehetett találkozni a portál felületén, akár szállodák vonatkozásában is. Ezen állásokra általában szakács végzettséggel és releváns tapasztalattal rendelkező munkavállalók jelentkezését várják, akik képesek helytállni a szállodák jelentette dinamikus környezetben.

A feladatokat tekintve a szállodai szakácsokra számos felelősség hárul: tevékeny részt vállalnak az étlapok kidolgozásában, az alapanyagok beszerzésében, a konyhai munkafolyamatok irányításában és nem utolsósorban az ételek elkészítésében. Mindezek mellett pedig fontos feladatuk még a konyhai higiéniai előírások betartása és betartatása, valamint a munkafolyamatok és a költségek optimalizálása is, a konyha minél hatékonyabb működése érdekében. Összességében tehát több fronton is helyt kell tudni állniuk.