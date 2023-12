Most a jégpálya fejlesztésének 3-ik és 4-ik ütemét adták át. Előbbi 210 millióból készült el, és a pálya alatt hűtőbeton kialakítását tartalmazza, továbbá parkolót is építettek, elkészült a bekötőút, a térvilágítás és a kerítés is. Utóbbi pedig 24 millió forintos fejlesztés volt, a pénzből az öltözők tetejére napelemeket telepítettek. A projektek 70 százalékban TAO-forrásból valósultak meg, a többit az önkormányzat fedezte.