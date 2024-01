Ha lehetne hangulatjeleket tenni az újságba, akkor ennek a cikknek a címe után tettünk volna egy hangosan röhögőset, meg egy zokogósat is. Ugyanis a szegedi ingatlanos cég, a városi tulajdonú IKV az egész éves „kiváló” munkáját még év végén megfejelte azzal, hogy az egyik Kárász utcai bérlőjének – akivel vitában áll – nem a lakástörvénnyel indokolta a vélt igazát. Helyette az 1993. évi LVIII. törvényre hivatkozott, ami a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szól. Erre Chovanecz Kata hívta fel a figyelmünket. A fideszes önkormányzati képviselő elmondta azt is, hogy a helyes jogszabály az 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról lett volna. Végül is csak két X-et hagytak ki az IKV jogászai a levélben a citált törvény számából.

Az IKV körüli furcsaságokat lehetne sorolni napestig, mi is számtalan cikket írtunk tavaly a hozzáállásáról a bérlőihez.

A képviselő szerint az IKV számtalanszor átlépi a jogszabályokat, és sajátosan értelmezi a törvényeket. Most pedig kiderült, hogy a lakástörvény számát sem tudják, nemhogy a tartalmát.

Chovanecz Kata elmondta, hogy évtizedek óta törvénytelenül működik az IKV, és a szegediek kárára értelmezi legtöbbször a társaság a jogszabályokat, néha a nem létezőket is.

Ezért most írt egy levelet jogszabályi hivatkozásokkal tele, amit nemcsak a társaság vezérigazgatójának, hanem a polgármesternek, a jegyzőnek, a felügyelőbizottság tagjainak és a kormányhivatal illetékes osztályának is megküld. Várjuk, hogy az IKV legközelebb milyen törvényt talál meg, ami még csak nyomokban sem vonatkozik a cégre.