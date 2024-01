Felidézték, hogy a vállalat 2023-ban Nyíregyházán nyitotta meg 9. irodáját, ezáltal pedig tovább erősítették regionális jelenlétüket Kelet-Magyarországon.

A Work Force idén tovább bővíti hálózatát, Szegeden és Pécsen is terveznek új irodát nyitni.

A cég idei tervei között az is szerepel, hogy a betanított munkások mellett a - szellemi és fizikai - hiányszakmák betöltésére is egyre több külföldi munkavállalót hozzanak be, amire a multinacionális partnercégek mellett a magyar vállalatok is egyre nagyobb igényt támasztanak.

A közlemény idézte Csákvári Róbertet, a Work Force HR szolgáltató alapítóját és ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, hogy az elsők között szerezték meg a minősített munkaerő-kölcsönző státuszt 2022 elején és már akkor elkezdték harmadik országból is behozni a munkavállalókat. Mintegy 100 külföldi munkavállalóval indultak 2022 elején, jelenleg pedig már körülbelül ezren vannak, főleg a Fülöp-szigetekről és Indonéziából, de többszáz ukrán állampolgárt is elhelyeztek már partnereinknél. A következő 3 évben a magyarországi piaci igényeket nem lehet külföldi munkaerő nélkül kiszolgálni - tette hozzá Csákvári Róbert.

A 100 százalékban magyar tulajdonú Work Force Kft. 2003 óta foglalkozik munkaerő-kölcsönzéssel és munkaerő-közvetítéssel. Megbízói között termelő- és gyártó cégek, valamint a szolgáltató szektorban működő vállalatok egyaránt megtalálhatóak. Országszerte 300 ügyfél számára biztosítják folyamatosan a megfelelő munkaerőt.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Work Force Kft. nettó árbevétele 2022-ben 16,69 milliárd forint, 2021-ben 10,29 milliárd forint volt. A társaság 2022-ben 836,32 millió forint nyereséggel zárt, míg egy évvel korábban 380,31 millió forintot tett ki az adózott eredménye.