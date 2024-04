Szegedi hírek 1 órája

A Rheinmetall komoly lehetőségeket nyit, a Szegedi Tudományegyetem startra kész

Március végén jelentette be a Rheinmetall, hogy új telephelyet létesít Szegeden, ahol az elektromobilitást támogató dual-use, azaz kettős felhasználású alkatrészek gyártása zajlik majd. Úgy tűnik az egyeztetésekből, hogy a Rheinmetall és az SZTE szekemberei megtalálják a közöskutatási-innovációs területeket is. Fendler Judit kancellár lapunknak elmondta, az SZTE rendelkezik a kooperációhoz szükséges tudással mind az oktatás, mind a kutatás területén a Rheinmetall, majd akár a szomszédban épülő BYD számára is.

Koós Kata Koós Kata

Fotó: SZTE NKI

A Rheinmetall cégcsoport új, szegedi gyártóbázisát a Szegedi Tudományegyetem Science Parkjának területén alakítja ki. A Szegedi Tudományegyetem régióban betöltött szerepe az elmúlt években megváltozott. Az alapvetően oktatási, kutatási, gyógyítási feladatrendszeren túl a teljes ökoszisztéma kialakításáért lettünk felelősek. Az egyetem vállalati együttműködései, céges kapcsolatai egyre nagyobb szerepet kaptak a régió fejlődésében is. A Science Park területén az egyetem kutatási és innovációs együttműködéseknek biztosít bázist azzal, hogy lehetőséget kínál a gazdasági élet hazai és nemzetközi szereplőinek a betelepülésre, ezáltal egymással, valamint az SZTE nemzetközileg is kimagasló tudásbázisával való együttműködésre – ismertette a park kialakításának legfőbb motivációját Fendler Judit, az SZTE kancellárja.

A sort az Európai Unió és a kormány támogatásával megvalósuló világszintű kutatóbázis, az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet kezdte, azt követte az Inkubátorház felépítése, amely a betelepülő cégeknek ad irodai és laboratóriumi hátteret. A tavaly márciusi kormányhatározatban rögzített 9,6 milliárd forint támogatásnak köszönhetően jelenleg javában zajlik az összesen 85 hektáros terület teljes közművesítése, a belső úthálózat, a zöldfelületek és a záportározó tavak kiépítése. Az együttműködés megkezdődött Március végén jelentette be a Rheinmetall cégcsoport, hogy az új, szegedi gyárának jelentős részében polgári felhasználású alkatrészeket, a legmodernebb technológiával készülő kondenzátorokat, illetve a hidrogén technológiához kapcsolódó alkatrészeket fognak gyártani, szoros együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem kutatásaival. Fendler Judit elmondta, a vállalat révén új utak és lehetőségek nyílnak meg az SZTE előtt, amelyeket az egyetem startra készen vár, a kooperációhoz szükséges, stabil tudásbázissal, valamint a high-tech infrastruktúrával is rendelkeznek. A Rheinmetall szakemberei már felvették a kapcsolatot egyetemünk anyagtudósaival, azt gondolom, hogy az SZTE rengeteget profitál majd az ő tudásukból – mondta a kancellár, majd közös, célzott szemináriumok lehetőségét is előrevetítette az együttműködés keretében, amelyből az egyetem hallgatói is profitálhatnak. Emellett feltehetőleg a legkiválóbb hallgatóink közül fogják felvenni új kollégáikat. Olyan magas hozzáadott értékű termelés fog itt megvalósulni, amely akár mester-, de lehet, hogy korporatív képzésben, közös doktori programban résztvevő kollégákat fog igényelni – tette hozzá.

Fendler Judit arra is kitért, hogy a Science Park szomszédságában épülő BYD elektromosautó-gyártól szintén pozitív visszajelzéseket kaptak már az együttműködésre. Nagyon komolyan gondolják az oktatási-kutatási együttműködéseket. Mindkét cég vezetőjétől azt hallottam, hogy a Szegedre településükre vonatkozó döntésükben nagy szerepet játszott a Szegedi Tudományegyetem jelenléte. Minden oktatási területen tudunk képzést ajánlani, emellett a szegedi szakképzés is nagyon erős – fűzte hozzá a kancellár. Az együttműködések mindkét cég esetében elsősorban a természettudományi, mérnöki képzéseket érintik majd, ám korántsem kizárólag. Villamosmérnökökre, vegyészekre, informatikusokra, jogászokra, nyelvtanárokra egyaránt szükségük lehet. Most kezdjük el felmérni, hogy milyen széles körű hatása lesz ezeknek a világviszonylatban is kimagasló cégeknek, hogyan hatnak majd a teljes egyetem és régió fejlődésére – emelte ki a kancellár. Komoly egészségügyi fejlesztések zajlottak Nem csak Szeged határában zajlanak komoly fejlesztések a Szegedi Tudományegyetemen, hiszen az elmúlt évben összesen csaknem 16 milliárd forint értékben valósultak meg egészségügyi fejlesztések. Többek között megújult az SZTE Terhesdiagnosztika és Várandósgondozó Központja, felavatták a Purjesz Béla Infektológiai Klinikai és Oktatási Központot, átadták a Mediversal Vision refraktív szemsebészeti lézerközpontot az SZTE Szemészeti Klinikán, a Banga Ilona Egészségtudományi Képzési Központot, valamint a szegedi Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály új épületét. Mindemellett fejlesztették a diagnosztikai és terápiás járóbeteg endoszkópiát, az egyetem onkológiai eszközparkját, továbbá csaknem 245 millió forintos fejlesztés valósult meg az SZTE SZAKK Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrumban. 5 milliárd forint kormányzati támogatás segítségével egyedülálló módon sikerült visszaszervezniük a 2004-ben 25 évre bebetonozott radiológiai ellátást, ezzel jobb és gyorsabb lett a hozzáférés Szegeden a képalkotó diagnosztikához is. Tavaly lezárultak az Európai Unió előző ciklusának pályázatai, az egészségügyi fejlesztések egy része ezekből valósult meg. A másik része pedig, mint például a Fül-Orr-Gégészeti és Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika bővítése, kormányzati támogatásból. Emellett sok eszközfejlesztést hajtottunk végre saját forrásból is. Meg vagyok győződve arról, hogy a szegedi klinikákon világszínvonalú az ellátás – fejtette ki a kancellár, majd további példaként említette az elmúlt héten a szülészeti és nőgyógyászati klinikán átadott Foeto-Maternalis Centrumot, ahol hazánk egyetlen olyan korai magzati, genetikus rendellenességeket kiszűrő ultrahang készüléke található, amely a közfinanszírozásban is igénybe vehető. Az infrastruktúrát illetően komoly fejlesztések voltak, egyedül a Gyereksebészet és a Szülészet-Nőgyógyászat műtőit nem tudtuk még felújítani. Sajnos szakember, főleg Szegeden kívül, kevés van, bízunk benne, hogy az SZTE képzései, valamint az itt elérhető átlag feletti jövedelem vonzóvá teszi mind a szakdolgozói, mind az orvosi pályákat – tette hozzá. Jelentős béremelések is történtek A kancellár arra is kitért, hogy az orvosok és pedagógusok központi béremelése mellett a Szegedi Tudományegyetem valamennyi dolgozóját érintő béremelésről döntött az egyetemvezetés az idei év elején. Az oktatók, kutatók bére átlagosan 20 százalék fölött nőtt, legjobban a tanársegédeké és adjunktusoké, hogy versenyképes legyen az egyetemi karrier a pedagógus pálya mellett, hiszen a tanárok, az egyetem iskoláiban dolgozó pedagógusok is, 42 százalékos alapbéremelésben részesültek. A Szegedi Tudományegyetem funkcionális területein dolgozó munkavállalók átlagosan 10 százalékos béremelésben részesültek, amennyiben gazdasági helyzetünk engedi, szeretnénk szeptembertől további 5 százalék emelést biztosítani, hiszen a tavalyi évben, a nagy költségnövekmények miatt, nem tudtunk bért emelni. Emellett márciustól az egészségügyi szakdolgozók átlagosan 18 százalékos béremelésben részesültek. A Szegedi Tudományegyetem munkáltatóként elkötelezett abban, hogy a legértékesebb erőforrásai, azaz a munkavállalói jólétét a rendelkezésre álló források keretei közt biztosítsa – mondta Fendler Judit. Elkötelezettek a pedagógusképzés ügyében A közelmúlt sikerei között említette a kancellár az idei felsőoktatási felvételi eljárás friss adatait is, amelyek szerint az SZTE hazánk harmadik legnépszerűbb egyeteme a felvételizők körében. Közülük csaknem 8400-an jelölték meg első helyen a Szegedi Tudományegyetemet, összesen több mint 32 ezren adták be jelentkezésüket az SZTE-re. Az agrár, az orvos- és egészségügyi, a műszaki és a pedagógusképzési területekre jelentkezők száma is jelentősen emelkedett. Az új típusú felvételi eljárás új kihívások elé állított bennünket a leendő hallgatóink elérését illetően. A Szegedi Tudományegyetemen létrehoztunk egy interaktív pontkalkulátort, ami nagy sikert aratott a felvételizők körében. Külön öröm számunkra, hogy a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar a harmadik legnépszerűbb a karaink közül. Ez annak is köszönhető, hogy az országban először dolgoztunk ki egy nagy összegű, pályázható pedagógus-ösztöndíjat, a Zirzen Janka Ösztöndíjat a Gál Ferenc Egyetemmel együtt, a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Meggyőződésünk, hogy az, hogy legyen elég orvos, szakdolgozó, pedagógus régiónkban, legalább annyira fontos, mint az, hogy legyen elegendő mérnök vagy informatikus – mondta a kancellár. Az Európai Unió méltatlanul bünteti a kiemelkedő magyar oktatókat, kutatókat, hallgatókat Reméljük, hogy változni fognak az Európai Unió magyar egyetemeket érintő, vállalhatatlan szankciói, amelyek mind a kutatási együttműködésekben, mind a diák- és oktatócserékben, mind a pályázati forrásokban érintik a Szegedi Tudományegyetemet – tért ki az aktuális nehézségekre a kancellár. Ugyanakkor reményteli fordulatként említette, hogy az SZTE egyenként felvette a kapcsolatot körülbelül száz legnagyobb európai partneregyetemével, és már mintegy kétharmaduk pozitív visszajelzést adott a hallgatócsere folytatására vonatkozóan. A közeljövő legégetőbb feladatai között a kollégiumi férőhelyek növelését említette Fendler Judit. Az SZTE kimagasló hazai és nemzetközi népszerűsége okán ugyanis minimum háromezer új kollégiumi férőhelyre lenne szükség. A Nobel-díjas Karikó Katalin és Krausz Ferenc egyetemünkhöz való kötődése, a kimagasló szakértelmű kutatók érkezése, az ELI-ALPS egyre markánsabb nemzetközi jelenléte és a komoly, nemzetközi cégek Szegedre települése miatt évről évre vonzóbb egyetemünk a felvételizők számára. Fontos, hogy megfelelő lakhatási körülményeket is tudjunk biztosítani számukra – zárta a beszélgetést a kancellár.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!