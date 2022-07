Csak csütörtökön 23 tűzhöz riasztották a kollégáimat, és ez a katasztrofális aszály miatt szinte minden nap így van – mondta a Délmagyarországnak a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Molnár Krisztina ugyan nem olt tüzet, de több helyszínen ott van, így az első vonalból látja, hogy hogyan küzdenek a kollégái, akik 24 órás műszakokat húznak le egyhuzamban.

A szóvivő elmondta, hogy – ahogy hívják őket – a fiúk ruhája légzőkészülékkel együtt harminc kilót nyom, és a belsejében akár 70 fok is lehet. Plusz még ehhez jön a külső hőmérséklet. A ruhára pedig mostanában nagy szükség van, hiszen a 24 órás műszakból akár húszat oltással töltenek a tűzoltók.

Molnár Krisztina arról is beszélt, hogy kevés olyan szakma van, ami ennyire igényli a csapatmunkát.

Ez az egyik legfontosabb. Oda kell figyelni a másikra, mert például bármikor rosszul lehet valaki, vagy éppen eltéved a nagy füstben. Az előbbire egyébként nem is olyan régen volt is példa. Az egyik nagyobb megyei tűzben több kollégám is rosszul lett, szólnunk kellett a mentőknek, hogy segítsenek. Ilyenkor azért mindenki magába néz kicsit. Aggódunk egymásért, a bajtársainkért – fogalmazott a szóvivő.

Molnár Krisztina, megyei katasztrófavédelmi szóvivő. Fotó: Karnok Csaba

Molnár Krisztina azt is elmondta, hogy a tűzoltók természetesen az átlagosnál jobb fizikumúak, és mentálisan is felkészültek, de a mostanában előforduló rengeteg tűz és az extrém időjárás őket is próbára teszi. Csongrád-Csanád megyében szinte naponta előfordul, hogy egyik helyszínről vonulnak a másikra. Mindezek ellenére a megyében – bár több épület is veszélyben volt – egyiknek sem esett baja a tűz miatt, idejében sikerült megfékezni a lángokat. Az egyik tanya tulajdonosa elájult, amikor azt hitte, hogy már menthetetlen a háza, de a kórházban megtudta, hogy mégis van hova hazamennie, mert a tüzet idejében eloltották.