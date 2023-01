Az esti órákban érkezett meg a viharos erejű szél Csongrád-Csanád vármegye területére - tudtuk meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Este fél tízkor fogadták az első segélyhívást a szegedi főügyeleten, amelyet további öt bejelentés követett éjfélig. Szentesnél, a 45-ös úton dőlt ki egy fa, amely a forgalmat is veszélyeztette. Szatymazon, egy tanya udvarán dőlt ki egy nagy méretű nyárfa. Szegeden két helyen is a parkoló autókat rongálták meg a lehasadt ágak. Mártélynál és Fábiánsebestyénnél is akadályozta az autósokat egy-egy kidőlt fa. A műszaki mentést a városok hivatásos tűzoltói végezték el, munkájukat segítette a fábiánsebestyéni önkéntes egyesület is. Személyi sérülés nem történt.