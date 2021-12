– Remélhetőleg a jelenleg is tartó egyeztetések után, a későbbiekben légijármű-szerelő képzést is indítunk. Így a nálunk tanuló gyerekek némi továbbtanulással, specializálódással repülőgép-szerelővé válhatnak – hangsúlyozta Tóthné Biró Zsuzsanna. A fiataloknak a katonai életpályát is választhatják. A helyi toborzóiroda képviseletében a honvédek részletes tájékoztatást adtak a diákoknak a képzésekről, lehetőségekről, valamint több honvédségi eszközt is bemutattak neki.