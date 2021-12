Továbbá szavaztak arról is, hogy 110 pácienst átcsoportosítanak a 23. fogorvosi körzetből a 16. körzetbe, mivel annak lakosságszáma hamarosan 3600 alá csökken, mely esetben lecsökkenne a finanszírozása is. Ugyanígy a 11-es fogorvosi körzetből is átkerül 145 ember a 15-ös körzetbe, valamint a 45. védőnői körzetből a Gelei József utca lakói a 31. és 43. körzethez kerülnek.