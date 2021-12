Keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a gyermekek szexuális nevelése csakis a szülők feladata.

– Üzenjük a balliberális médiának és személyeknek, hogy nem térünk le arról az útról, amire ráléptünk. Megvédjük a 18 év alatti fiatalokat, ha tetszik, ha nem – hangsúlyozta Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke kedden. Hozzátette, a magyar kormány időben felfedezte a gyermekekre leselkedő veszélyt: az USA, valamint a balliberális vezetők által irányított nyugati országok jó példák arra, hogy az LMBTQ-propaganda milyen gyorsan lopózik be az óvodákba és az iskolába.

Sajtótájékoztatóján a szegedi önkormányzati képviselő közölte, mielőtt elérte volna hazánkat a propaganda, már azelőtt számos jele volt annak, hogy a szülők tudta nélkül, ott volt az iskolákban. A kormány időben döntött arról, hogy hazánk nem kér az LMBTQ-mozgalomból. Megjegyezte, éppen ezért népszavazást tartanak áprilisban, az országgyűlési választásokkal egy időben, és arra kérik a magyarokat, hogy támogassák a kormány döntését, miszerint a 18 év alattiak szexuális nevelése csakis a szülőre tartozik, a felvilágítás is a szülő feladata.

Rámutatott, a kormány álláspontja miatt folyamatos támadások érik az országot Brüsszelből is, a támogatásokat is megvonta hazánktól azért, amiért ellenzik az LMBTQ-propagandát. Közölte, a magyar baloldal szorgalmasan teljesíti Brüsszel kéréseit, a Soros-hálózat megrendeléseit, és a képviselők, Cseh Katalin, Donáth Anna és Ujhelyi István is szorgalmasan nyomogatják azokat a gombokat, amelyek a magyar kormány LMBTQ-ellenes intézkedéseinek letörésére vonatkoznak. Még akkor is, ha az a támogatások befagyasztásával jár – tette hozzá.

Bartók Csaba: megvédjük a 18 év alatti fiatalokat ha tetszik, ha nem. Fotó: Karnok Csaba

Leszögezte, 2022-ben arról döntünk, hogy a gyermekek hogyan nőjenek fel.

– Engem már nem visz jobbra vagy balra egyetlen propaganda sem, valamint a gyermekeimet sem, de azt remélem, hogy az unokáim olyan társadalomban, nevelési intézményekben nőnek majd fel, ahol nem kell aggódnunk amiatt, hogy az ilyen jellegű erőszakos tudatmódosítástól – jegyezte meg az elnök.

Bartók Csaba elmondta, a jövő évi népszavazást megelőzte idén egy nemzeti konzultáció. A válaszadók 97 százaléka értett egyet azzal, hogy a gyermekek szexuális nevelése csakis a szülőre tartozzon, ahogyan a felvilágosítás is. Hozzátette, elkötelezettek abban, hogy a 18 év alattiakat nem egy propaganda tanításának megfelelően kell nevelni, hanem a szülők joga, hogy felelősen neveljék őket.