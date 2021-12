Az esztendő elején tűzkárt szenvedett Halász Zsoltnak és kislányának, Hannának a sorsát a tragikus esettől végig figyelemmel kísértük. Abban a házban laknak, amit megvásárolhatnak a jelenlegi tulajdonostól, karácsonyuk szépre sikerült, ezúttal is sok adományt, ajándékot kaptak.

Együtt a gyerekekkel

– A karácsony másnapja volt az enyém, akkor ünnepelhettek velem a kicsik, Hanna és Zsoltika, és még mindig nálam vannak – mondta a pusztaszeri Halász Zsolt. Elárulta: ismerősöktől, idegenektől is kaptak ajándékot – előfordult, hogy pénzt, hogy azon vegyen valamit a gyerekeknek –, az emberek nem feledkeztek meg róluk.

Szép ünnep

– Bőséges ünnepünk volt, Hannuska például kapott zene­gépet, vagyis gyerekszintetizátort, babaszekrényt, babákat, én ruhákat, például jégvarázsosat vettem neki, plüss-szarvast. Zsoltika plüssmackót is talált a fenyőfa alatt, valamint felüljárós, összeszerelhető játék autópályát, a maci nagyobb nála – sorolta Zsolt. Hozzátette: korántsem mondott el mindent, mert szinte lehetetlen felsorolni az összes ajándékot, amit kaptak, illetve, amit ő és a család vásárolt. Sok sütemény, édesség, mákos, diós bejgli és szárma került az asztalra. A tűz a karácsonyi énekek, a hangulat alatt eszükbe sem jutott. – Az év közepén álmodni sem mertem volna, hogy ilyen szép ünnepünk lesz.

A két hete csütörtökön tűzkárt szenvedett – mint emlékezetes, pillanatok alatt kiégett az édesanya szobája – Németh Alexandra és 6 éves kislánya, Lizu párja, Csábi Zoltán szüleinél töltötte az ünnepet, és igyekeztek nem gondolni a pár napja történtekre. Mikor a helyszínen jártunk, Szandra megemlítette, hogy 4 éve, éppen karácsonykor költöztek a Csörlő utcai lakásba.

Sok adomány érkezett

– Kezdenek gyógyulni az égési sérülést szenvedett lábaim, speciális kötést kapnak, az úgy érzem, sokat segít – mondta Szandra. Majd azzal folytatta: sok mindent kaptak a jótékony falajánlóktól, főleg ruhát és Elizabet rengeteg játékot, de volt az adományok között szekrény, varrógép, mobiltelefon és tablet is. – Túl sok adomány érkezett, nem tudjuk mindet hasznosítani, ezért a felesleget felajánljuk az Egyedülálló Szülők Klubjának. Lizut sokáig én is egyedül neveltem és sokat segítettek, de valószínűleg juttatunk más alapítványoknak is – közölte.

– Most éppen a lakásban vagyok, írom a listát arról, mi mindent veszítettünk, miket pusztítottak el a lángok, és még a biztosító is vizsgálódik. De karácsonykor nem foglalkoztunk a tűzzel, igyekeztünk mindent, minden rosszat kikapcsolni – zárta mondandóját Németh ­Alexandra.