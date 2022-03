Városi szinten is kiemelkedő infrastruktúrával várja két első osztályába szeptemberben az érdeklődőket a Rókusvárosi 2-es számú általános iskola. Az intézményt 2009-ben teljeskörűen felújították, a modern tantermek mellett azonban vonzó lehet a hatalmas udvar is. Itt a füves-fás területek mellett helyet kapott játszótér, egy KRESZ-pálya, valamint egy bitumenes és egy műanyag borítású sportpálya is, vagyis a szabadtéri mozgáshoz is minden feltétel adott.

Emellett az iskolának van saját tornacsarnoka, így rossz idő esetén sem kell azon gondolkodni, hol lehet megtartani az órákat.



Kiss László intézményvezető elmondta, a Szeol SC partneriskolájaként a diákok alsó tagozaton heti 2 testnevelésórában lehetőséget kapnak arra, hogy focizzanak.

– Ráadásul mi vagyunk a Bozsik-program központi iskolája is

– tette hozzá. Emellett magas szinten folyik itt az atlétikai képzés, melynek köszönhetően országos eredményekkel büszkélkedhetnek, de kézilabdázásra, röplabdára és teniszre is alkalmasak az iskola pályái.

A sport mellett az iskola másik fő profilja a művészetoktatás: a diákok színjáték és drámajáték, illetve képzőművészet tanszakon tanulhatnak.



A leendő elsősöket két, több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező tanító várja az induló osztályokba.

– Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, ezért már első osztálytól kezdve van gondolkodtató logika szakkörünk, mely a matematika nívó csoportot készíti elő – mesélte Kiss László. – Szintén első osztálytól tanítunk idegen nyelvet, melyet felső tagozaton csoportbontásban, emelt óraszámban oktatunk

– tette hozzá.



Tanórai keretek között tanulják meg a biztonságos közlekedést a Rókus 2 diákjai. Fotó: Frank Yvette

Az intézményvezető úgy fogalmazott, a Rókus 2-ben az a célja minden pedagógusnak, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni. A tananyag átadása mellett nagy gondot fordítanak a biztonságos közlekedés megtanítására is: iskolai kerékpárokkal, rollerekkel gyakorolhatnak a diákok a tanpályán.

– Fontosnak tartjuk az anyanyelv ápolását is. Idén a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyen két diákunk is első helyezést ért el, városi szavalóversenyen pedig első osztályosunk is van, aki díjazott lett – beszélt eredményeikről az intézményvezető.



Az iskola április 6-án virágnyitogató sulikóstolóra várja a leendő elsősöket és szüleiket.