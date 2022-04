Mini körforgalmat építenek 3 órája

Biztonságosabbá válik Algyő egyik legforgalmasabb csomópontja

Algyő is sikeresen pályázott a TOP Pluszban, így két utcában is jobbá teszik a csapadékvíz-­elvezetést, míg több utca kereszteződésében gyalogátkelőhelyet alakítanak ki. A piactérnél is kezelik a közlekedési problémát, itt mini körforgalom épül.

Kiss Anna Kiss Anna

Mini körforgalom lesz a Tisza-parti település egyik legforgalmasabb pontjában, a Téglás, a Búvár és a Géza utca kereszteződésében. Fotó: Karnok Csaba

Mini körforgalom lesz a Tisza-parti település egyik legforgalmasabb pontjában, a Téglás, a Búvár és a Géza utca kereszteződésében. Fotó: Karnok Csaba

354 millió 768 ezer forintot nyert az algyői önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban. Az összeg már meg is érkezett a település számlájára, a pénzt a csapadékvíz-elvezetés javítására és közlekedésbiztonsági fejlesztésekre költik. Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, a községben nincs nagy probléma a csapadékvíz elvezetésével, azonban szeretnék megelőzni azt, hogy egyes utcákban egy-egy nagyobb esőzés után átmeneti probléma alakuljon ki.

Így a forrásból megvalósul az Aranyhíd és a Kócsag utca teljes árok rekonstrukciója, utóbbi esetében a folyásirányt is megváltoztatják, így az a kapcsolódó utcákban, a Ladik, a Bácska, a Tutaj és a Prágai utcában is megváltozik, a vizet a Négyszög-tóba vezetik majd. Az elnyert pénz másik felét főként gyalogátkelőhelyek kialakítására költik, erre azért van szükség, mert az elmúlt években nagymértékben meg­­nőtt a gépjárműforgalom a településen. Molnár Áron elmondta, közlekedésbiztonsági fejlesztést valósítanak meg a Kuktor köznél azért, hogy reggelente és délutánonként az iskolások biztonságosan át tudjanak kelni az úttesten, így itt kivilágított átkelőket hoznak létre hamarosan. De ugyanígy járnak el a Kastélykert és a Szamóca utca, valamint a Kastélykert és a Téglás utca kereszteződésében is, ezeken a helyszíneken az útburkolatot is kijavítják.

A Tisza-parti település egyik legforgalmasabb pontja a Téglás, a Búvár és a Géza utca kereszteződése, ahol a piac is található, ezért itt mini körforgalmat alakítanak ki, valamint négy átkelőhelyet is építenek.

Molnár Áron jelezte, jelenleg az ütemtervek készülnek, valamint kezdődik a kivitelezési tervek készítése is, így néhány hét múlva kiírhatják a közbeszerzési eljárást. A tervek szerint ősszel kezdődhet az építkezés. A településvezetőtől megtudtuk azt is, hogy még egy pályázatuk vár elbírálásra a TOP Pluszban, ez a turisztika fejlesztését célozza meg. Mintegy 140 millió forintra pályáznak, ebből pedig a Levendula Hotelt, a szabadstrandot, a tájházat és a régi strandot szeretnék korszerűsíteni.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!