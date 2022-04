Azt nem tudjuk, mikor raktak először fészket a téren álló villanyoszlopra - a feszület alakjai már tanúi lehettek, mert korábban került oda, mint hogy villamosították volna a környéket -, de nem mostanában költöttek ott először.

Ahogy legutóbb is írtuk, március-április fordulóján ér haza a legtöbb gólya megyénkben, a hímet a helybeliek néhány napja már látták, most már a nőstényt is a fészekben érte fotós kollégánk.

Mi pont lemaradtunk az érkezésről, a lányaimmal egy héttel korábban néztük meg, üres-e még a fészek. Minden évben elzarándokolunk ugyanis a gólyafészekhez, több alkalommal is - utána a Ballagi-tó sori mocsarat szoktuk útba ejteni, ami most természetesen ki van száradva, mint minden. Követjük, ahogy kiköltik a tojásokat, etetik a kisgólyákat - pár éve a szemünk előtt cincáltak darabokra egy békát az aranyos kis madarak -, aztán eltűnik az egész brigád. Tavasszal meg kezdődik az egész elölről, ahogy idén is remélhetjük. Még hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi!