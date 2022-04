A helyi önkormányzat és a Dr. Kecskeméti Ármin Baráti Társaság emléksétát is szervezett az izraelita imahelytől a Csanád vezér téri emlékjelig, ahol a makói zsidó közösség nevében Urbancsok Zsolt köszöntőjét követően Simon Hajnalka pedagógus mondott beszédet. Csala Sándornéról emlékezett meg, aki fiatal lányként közreműködött egy zsidó család bújtatásában, s ezért később megkapta a Világ Igaza kitüntetést. A szerény emlékünnepséget követően az emlékjel talapzatához is kerültek kövek, mécsesek, és a város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet is kifejezte tiszteletét.