Csarnó Zsuzsánna, az IKV el­­nök-vezérigazgatója nyújtotta be a városi közgyűlés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága elé azt az előterjesztést, amiben azt javasolja, hogy adjon el a város hat bérlakást.

Nem lelakott ingatlanokról van szó. Az egyik a Honvéd téren van, és 32 millió 300 ezer forintot kérnek érte. Egy Kárász utcai, 118 négyzetméteres lakásért 71 millió 900 ezer forintot, egy Kölcsey utcai ingatlanért 34 milliót, egy Dózsa utcaiért 78 millió 700 ezret, egy Boldogasszony sugárútiért pedig 16 millió 400 ezer forintot kap majd a város.

Kilóg a sorból egy viszonylag olcsó Nemes takács utcai lakás, amiért 8 millió 700 ezer forintot kérnek.

Szabadultak volna egy Berzsenyi utcai lakástól is, amit csak azért nem „jelöltek ki értékesítésre”, mert a bérlő ellen bí­­rósági eljárás van folyamatban. Ha létrejön az üzlet, több mint 240 millió forint bevétele lesz a városnak, viszont komoly értékektől szabadul meg.

Az, hogy szüksége van-e erre a pénzre az IKV-nak, nem biztos, hogy egyértelmű, hiszen a száz százalékban városi tulajdonú cég a tavalyi évet 101 millió 430 ezer forintos nyereséggel zárta. Ráadásul Botka László ha csak teheti, arról beszél, hogy Szeged tökéletesen bánik a rá bízott vagyonnal, nem úgy, mint az állam. A polgármester nemrég jelentette be, hogy lezárult Szegeden újabb 15 szociális alapú bérlakás és 4 ifjúsági garzon pályáztatása.

Akkor rövid beszédében elmondta, hogy a szociális lakásokra 19 család pályázott, közülük végül 15 felelt meg az összes feltételnek. Ők és négy, 35 év alatti fiatal költözhet így a napokban új la­­kásba.

Hozzátette, hogy Szegeden az utóbbi években 700 önkormányzati lakást újítottak fel, összesen 1,5 milliárd forint értékben.

Botka László arról is beszélt, hogy a szegedi pá­lyáztatás objektív, fokozottan figyelembe veszik például a gyerekek számát családonként. Az ingatlanok bérleti díja pedig negyede, ötöde a piaci árnak a polgármester szerint, aki hozzátette, hogy a jövőben is folytatni akarják a szociális lakásprogramot.

Azt nem tette hozzá, hogy ezzel együtt folytatódik a nagy értékű, zömében belvárosi la­kások eladása is.