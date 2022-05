Subasán és Sziksóstón kezdte a zöldhulladékok összegyűjtését tegnap reggel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Makrai László, a társaság igazgatója a Délmagyarországnak elmondta, hogy az edényekbe valóban csak zöldhulladékot, például falevelet, gallyat lehet tenni. Műanyagot, drótokat, de még élelmiszer-maradékot sem. Az összegyűjtött anyagot ugyanis komposztálják az SZKHT munkatársai. A zöldhulladékot is a páros heteken gyűjtik össze.

A tervek szerint augusztusig már 26 ezer háztartás teheti ki a szabványos kukákba a kerti hulladékát. Makrai László azt is elmondta, arra is érdemes figyelni, hogy csak a rendszeresített gyűjtőedénybe, azaz kukába tegyék a zöldhulladékot. Ha valaki amellé még zsákba is rak belőle, azt is elszállítják, de később kiszámlázzák a háztulajdonosnak. Ezért azt érdemes inkább a hulladékudvarokba vinni, vagy megvárni a következő szállítást.

A 120 literes edényeket márciusban kezdték kiosztani Szegeden és környékén. Magánházak és kisebb társasházak kapnak kukákat 4 lakásig, a nagyobb kertkapcsolatos társasházak egyéni elbírálás alá esnek – hiszen van, ahol parkoló foglalja el az udvart.

2018-ban írtuk meg először, hogy egy sikeres KEHOP-kiírás segítségével a szege­­di önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel közösen 240 millió forintból vásárolhat kukákat a lakossági zöldhulladék gyűjtésére. A rendszer bevezetése a koronavírus-járvány miatt csúszott mostanáig.

Korábban félreértés volt, hogy jelenleg csak a kertes házak kaphatnak ilyen kukát, a kertkapcsolatos társasházakkal nem. Mint a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től megtudtuk, jelenleg sem csak a magánházak kaphatnak ilyen edényzetet, hanem a kisebb társasházak is, 4 lakásig. A háztulajdonosokat kiértesítik az átvételről. 4 lakás fölött egyelőre egyéni elbírálás alá esik, kaphat-e a társasház gyűjtőedényt. Ha az udvaron nem növények vannak, hanem az autók parkolnak, felesleges ugyanis a külön kuka.