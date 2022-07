Szolnoknál a csapadékhiány miatt a Tisza alacsony vízállása -280 centiméterrel új negatív rekordot ért el július 7-én -közölte az MTI-vel csütörtökön az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A közlemény szerint a rendszeres mérések kezdete, a 19. század közepe óta nem volt ilyen alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Ott az eddigi legkisebb vízállást 2003. augusztus 21-én mérték, mínusz 279 centimétert.

Tovább csökkenhet

A Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján olvastuk az információt, miszerint az elkövetkezendő napokban a folyó vízállása várhatóan pár centiméterrel tovább csökkenhet. A szolnoki vízmércén valaha észlelt legmagasabb vízállás 1041 cm, ami a 2000 tavaszán levonult rekord árvíz tetőzési szintje. A különbség az akkori és a mai vízállás között 13 méter és 21 cm. Az OVF kiemelte: a Tisza vízgyűjtőjén hónapok óta tapasztalt csapadékhiány következménye "már szembetűnő". A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) a Kiskörei Vízlépcsőnél alvízi mínusz 320 centiméteres vízszinttartásra tért át annak érdekében, hogy a Szolnokon és a környező településeken élő, mintegy 100 ezer ember ivóvízellátásáról gondoskodó Szolnoki Felszíni Vízmű zavartalan működéséhez szükséges minimális vízszintet biztosítani tudja - ismertették. A folyók alacsony vízhozama ellenére a mezőgazdasági célú vízszolgáltatás egyelőre zavartalan a Tisza mentén, köszönhetően a Kiskörei Vízlépcső felett, a Tisza-tóban előrelátóan betárolt vízkészletnek.

Megyénkben is alacsony

Két nappal korábban az Időkép.hu arról közölt összefoglaló cikket, hogy több folyónk is negatív rekord közelében áll a vízszint tekintetében. Leginkább az Északi-középhegység és az Alföld folyói érintettek, így a Tisza és a Maros is. Sok folyó bizonyos szakaszokon kevesebb mint 10 cm-re van attól, hogy a valaha mért legkisebb vízállás rekordját megdöntse - állt a cikkben. Ekkor a Tiszának Szolnoknál ehhez már csak egy centiméter hiányzott.

A Tisza vízállása megyénkben az ATIVIZIG mai adatai szerint Csongrádnál -159, Mindszentnél -29, Szegednél pedig 87 centiméter. Mint mi is megtapasztaltuk, szinte langyos a víz. Hétfőn 28 fokos volt a folyó, de még most, a lehűlés után is 25,5 fokot mértek - Csongrádnál, Mindszentnél jelenleg is 28 fokos a víz. A Maros Makónál -91 centiméteren áll, 24,7 fokos a vize, tehát az sem hideg.

Negatív rekordunk

Ahogy 2015-ös cikkünkben megírtuk - akkor 95 centimétert mértek a megyeszékhelynél -, a Szegedi állami vízmércén mért legalacsonyabb vízállás –250 centiméter volt, amit 1946. október 10-én regisztráltak. Azonban a törökbecsei vízlépcső 1976-os üzembe helyezése óta a Tisza Csongrádig terjedő szakasza duzzasztással befolyásolt. A törökbecsei vízlépcső megépítését követő időszakban a szegedi állami vízmércén 1977. október 31-én regisztrálták a legalacsonyabb vízállást +21 centiméterrel. Összehasonlításképpen: a 2006-os nagy árvíz idején a folyó vízállása Szegednél átlépte a 960 centimétert is. A Maros negatív rekordja -113 centiméter 2012-ből, amit 2019-ben is megközelítette a folyó vízszintje. Ahogy a napokban portálunk is közölte, sok helyen már a zátonyok is kilátszanak a vízből, amiket ellepnek a parti madarak.