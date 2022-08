A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a város egyik legnagyobb cége. Mindennel foglalkoznak a temetőfenntartáson keresztül a tömegközlekedési eszközökön bliccelők megbírságolásáig. A sok faladathoz pedig járművek is kellenek, ezért a cég most egy darab új, emelőkosaras felépítménnyel összeépített gépjármű beszerzésére írt ki pályázatot. Fontos, hogy a jármű legalább EURO VI környezetvédelmi besorolású és kéttengelyes legyen. Maximum 3,5 tonna lehet a megengedett össztömege, és két embernek kell utaznia benne. Ha a pályázó elfelejtené, arra is felhívják a figyelmét, hogy a gépet kenőanyagokkal, hűtőfolyadékkal, ablakmosóval, valamint minden olyan anyaggal feltöltve kell átadni, amire a napi üzemszerű működéshez szükség van. A nyertes ajánlattevő feladata még a jótállási időtartamon belül a garanciális javítások elvégzése is.

A gépjárművet teher- és igénymentesen kell a cég rendelkezésére bocsátani. Emellett az ajánlattevő feladata a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által megjelölt 3 ember minimum 8 órában történő betanítása, oktatása magyar nyelven. Fontos az is, hogy a kocsi minél olcsóbb legyen. Az árat értékelik a legtöbb pontszámmal.

Vannak persze egyéb paraméterek is. Az ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított 3, de legfeljebb 6 éven belül legalább egy darab hasonló járművet el kellett adnia.

Ezeken kívül pedig a kocsi nem fogyaszthat 30 liternél több gázolajat 100 kilométeren, és maximum 1800 gramm szén-dioxidot ereszthet ki kilométerenként. Az ilyen, és ehhez hasonló gépeket használják például gallyazásra a városban. Nemrég a környezetgazdálkodási cég munkatársai ott voltak egy különleges jármű bemutatóján is. A szakemberek beszámolója szerint ez az eszköz képes a közterületek, táblák, utcabútorok és eszközök mosására és fertőtlenítésére, moszat- és algairtásra, a graffitik eltávolítására, sőt még a rágógumit is el lehet vele tüntetni a járdákról, padokról.

Bemutatták a teljesen elektromos, zéró károsanyag-kibocsátással és minimális zajterheléssel dolgozó seprőgépet is, amely közterületi, vizes takarításra alkalmas. Ez abban különbözik a többi seprőgéptől, hogy a kefék helyett nagynyomású útburkolat- és kézi mosóval rendelkezik, valamint fertőtlenítőszeres lemosásra is használható.