Farkas Éva Erzsébet polgármester ezt ismertetve elmondta, az elmúlt két hónapban az önkormányzat energetikus szakember és az intézményvezetők közreműködésével folyamatosan dolgozott a megemelkedett rezsikiadások miatti intézkedéseken. Ezek között olyanok szerepelnek, mint például hogy a fűtési szezonban le lesz zárva a Korona konferenciaközpont – az üzletek a Hagymatikumba költöznek át -, ugyancsak lezárják a sportcsarnokot, a múzeumot, a kiállításokat a továbbiakban a könyvtárban rendezik meg.

Zárva lesz a Maros-parti Zöld ház és a Makó Aréna is; a makói focicsapat már be is jelentette, hogy visszalép a további meccsektől. A Hagymatikum kinti 33-as medencéje és a tanuszoda ugyancsak le lesz zárva. Emellett az intézményekben, illetve a városházán külön protokollt vezetnek be a takarékos energiafelhasználás érdekében, áttekintik a munkaátszervezési lehetőségeket és a bérleti szerződéseket. Elhangzott, hogy az üzletek bérleti díját nem emelik, de az önkormányzati bérlakásokét – konfortfokozatuktól függően eltérő mértékben – igen. És karácsonyi díszkivilágítás is csak a Makovecz téren lesz, a szokásosnál szerényebb kivitelben.

A javaslatcsomagot több, a polgármesteri többséghez tartozó képviselő támogatásáról biztosította, Mucsi Tamás (DK) viszont ellenjavaslatokkal élt. Végül a többség megszavazta az intézkedéscsomagot, az ellenzéki Mucsi Tamás és Zeitler Ádám ellene voksolt, Gáspár Sándor pedig tartózkodott. A polgármester zárásként hangsúlyozta: havonta meg fogják vizsgálni, szükség van-e további intézkedésekre. A cél az, hogy a makói lakosok számára a továbbiakban is a lehető legtöbb támogatást tudják nyújtani a nehéz időkben.