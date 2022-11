Mint arról beszámoltunk a mindszenti képviselő-testület a november 3-i ülésén több energiatakarékossági, illetve bevételnövelő intézkedést is hozott. Ezek egyike a piac bérleti díjának emelése volt. A jelenleg érvényes szerződés szerint a határozott idő lejárta után pályáztatás nélkül, további két évre meghosszabbítható lett volna a bérleti jogviszony, de a szerződés nem tette lehetővé a havi bérleti díj emelését. Ezért új pályázatot írtak ki. Jancsovics Attila szerint viszont nem gazdasági, hanem politikai döntést hozott az új pályázat kiírásával az önkormányzat, így torolták meg azt, ahogy az idősek napközije elköltöztetésének kérdéséhez állt. Jancsovics Attila ugyanis demonstrációt és fórumot is szervezett annak érdekében, hogy a város ne költöztesse a téli időszakra Vásárhelyre az idősotthon lakóit. Lapunk november elején arról is megkérdezte Jancsovics Attilát, miért van kint Szűcs Ildikó, vesztes összellenzéki képviselőjelölt plakátja a piac kerítésén és egy ablakban. Azt válaszolta, nem akart 100-150 plakátot kidobni a kukába. Cikkünk megjelenése óta egyébként letakarták a plakátokat.

A szerdai testületi ülésen napirendre került a piac működése. Jancsovics Attila az írásos anyagban is megerősítette, kicsinyes politikai bosszúnak tekinti az új pályázatot. Értékelésében kifejtette, 2022 első negyedévében kevés piacos volt, a kereskedők által fizetett díjak nem fedezték a vállalkozás költségeit. Áprilistól élénkült meg a vásártér. Azóta bővült a nyitvatartás és a kínálat is. Több családi napot, főzőversenyt, zenés rendezvényt is szervezett, fejlesztéseket végzett.

A hétfői versenytárgyaláson Jancsovics Attila pályázatát támogatta a bíráló bizottság, a szerdai képviselő-testületi ülés zárt ajtók mögötti tárgyalásán is egyhangú döntés született. Jancsovics Attila a testülettől is bizalmat kapott a következő egy évre, ő nyerte el 3 pályázó közül a piac üzemeltetését, az eddigi havi 90 ezer forint + ÁFA összeg helyett havi 155 ezer forint + ÁFA összegért.