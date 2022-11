A pótösszeírásban azoknak kell részt venniük, akik a népszámlálási kérdőívet se online, se számlálóbiztos segítségével nem töltötték ki. Az adatok pótlására két helyszínen is lesz lehetőség. Csütörtökön 9-től 14-ig, pénteken 9-től 12-ig, valamint november 28-án, hétfőn 9-től 14-ig a Polgármesteri Hivatal Széchenyi tér 11. szám alatti épületébe várják a szegedieket. Azok, akik inkább délután érnek rá, a Városházára menjenek. A Széchenyi tér 10. szám alatt, a sajtószobában, csütörtökön 15-től 18-ig, pénteken 13-tól 18-ig, szombaton és vasárnap 9-től 18-ig, míg hétfőn 15-től 18-ig tölthetik ki a kérdőívet. A népszámláláson a részvétel kötelező! Kérdőívet minden Magyarországon élő személyről ki kell tölteni. Azokról a magyar állampolgárokról is, akik átmenetileg, egy évnél rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, valamint azokról a külföldiekről is, akik legalább 3 hónapja az országban élnek.