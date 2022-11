– Évtizedek óta várta már a lakosság és az orvosok ezt a felújítást. Korábban sok kritika érte a belgyógyászatot, ami most a 21. század igényeinek megfelelően újult meg. Azonban bízom benne, hogy ezzel még nem fejeződött be a kórház felújítása – mondta el Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes a felújított osztályok átadóján. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, biztonságban van a kórház jövője, a tervek szerint egy laborközpont is készül a jövőben Szentesen.

Mint Szabó Zoltán polgármester rámutatott, a helyieknek nagyon fontos a kórház, ami ugyanakkor nem csak a szentesieket szolgálja: évente 120-130 ezer embert látnak el.

Kalmár Mihály, a kórház főigazgatója az átadón arra tért ki, hogy az egyik legfontosabb fejlesztés az volt, hogy teljesen leváltak a gázfűtésről, csak termál energiával melegítik az épületeket, a kórház napelemes rendszere pedig a működési igényük 20-27 százalékát fedi le.

– A szentesi kórház olyan stratégia pont nemcsak energiaellátási szempontból, hanem földrajzilag és a betegellátásban is, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni – szögezte le a kórház főigazgatója.