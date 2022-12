Egy mű létrejöttétől automatikusan szerzői jogi védelem alá kerül. Ez azt jelenti, hogy engedély nélkül nem lehet felhasználni azokat, egészen a szerző halálát követően még 70 évig. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala azt közölte, hogy január 1-től sok más mellett engedély nélkül lehet használni a Szeged-Honvéd Téri Református Egyházközség templomának terveit is. Ez persze nem azt jelenti, hogy bárhogy használhatók a tervek. Ha valaki az elhunyt szerző emlékét sértően használja azokat, akkor azonnal elveszik tőlük a jogokat.

A könnyebb érthetőség kedvéért érdemes tisztázni, hogy mit is jelent ez a döntés. Ezt Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című műve kapcsán a legkönnyebb megérteni, ami szintén szabadon használható január 1-től. Aki eddig például filmet akart forgatni a műből, vagy rajzfilmet, esetleg újra ki szerette volna adni, akkor engedélyt kellett kérnie az örökösöktől, és a hivataltól. Ezt a kötelezettséget szüntették most meg. A szegedi templommal kapcsolatban pedig azért fontos, mert így mostantól akár az ország másik végében is építhetnek egy ugyanilyet, a korábbi tervek szabad felhasználásával.

Fotós: Karnok Csaba

A szegedi templom építéséről még 1928-ban döntöttek, de a súlyos gazdasági helyzet miatt csak 1940-ben éledt újjá az építési kezdeményezés Horthy Miklós kormányzó, mint fővédnök, 1000 pengős adományával. A kiskörút saroktelkét a város adományozta. A tíz tervező számára kiírt tervpályázatot Borsos József debreceni építész nyerte. A szükséges pénz összegyűjtésére számos akciót szerveztek. 1941. szeptember 8-án kezdték meg a második református templom építését. A nehéz háborús évek ellenére 1944 nyarára befejeződött az építkezés. Az első istentiszteletet 1947. november 30-án tartották a gyülekezeti teremben. A két harang 1948 húsvét hétfőjén szólalt meg először.

A református közösség szerint az új templom külső és belső kialakításában is a református hagyományoknak megfelelő, méltóságteljes és mégis egyszerű alkotás. A templom indító és fő motívuma a torony a kőlépcsők fölötti bélletes bejárattal és a háromszögű mezőbe foglalt, színes mozaikból kirakott zászlós báránnyal.