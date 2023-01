Fölényesen nyert a Fidesz-KDNP, 53 százalék feletti győzelmet aratott – ez volt 2022 második negyedévének nyitánya. Április harmadikán megyénk négy választókörzetéből háromban a Fidesz-KDNP jelöltje nyert, így Lázár János és Farkas Sándor továbbra is országgyűlési képviselő maradt, míg a 2-es számú választókörzetben Mihálffy Béla vette át a képviselői feladatokat B. Nagy Lászlótól. Az 1-es körzetben a baloldali jelölt, Szabó Sándor maradt az országgyűlési képviselő. Az új kormány május 24-én alakult meg.

Azonban rögtön a választás után 2 nappal szörnyű hír rázta meg a megyét, Mindszenten a Déli utcai vasúti átjáróban kisteherautó ütközött vonattal, aminek következtében öten életüket veszítették, a vonat pedig kisiklott, majd árokba borult.

Szintén az országgyűlési választást követő napokban külügyminiszteri találkozó volt a megyeszékhelyünkön, Szijjártó Péter szerb kollégáját, Nikola Selakovicot fogadta. A találkozó fókuszában a magyar-szerb kapcsolat továbbépítése volt. De ezekben a napokban járt a Szegedi Tudományegyetemen Barbara Oakley amerikai mérnök professzor is, aki tanulásmódszertani technikákat osztott meg népes közönségével.

Eközben a Magyar Multi Program lezárásának egyik fontos állomásaként átadták a Florin Zrt. szegedi gyárkomplexumát, a szállodák pedig újra olyan képet mutattak húsvétkor, mint a koronavírus-járvány előtti időkben, teljesen megteltek húsvétra, Szeged és Makó is népszerű volt a turisták körében. Ugyanakkor a megyénk rendőrei több mint 6 ezer sofőrt ellenőriztek az ünnep során, összesen 22 járművezetővel szemben kellett intézkedniük.

Szegedi Borfesztivál ARCHÍV Fotó: Karnok Csaba

Beszámoltunk arról is, hogy az első negyedévben jelentősen megugrott a lakástüzek száma megyénkben is, 3 hónap alatt 97 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat, akik 19 embert mentettek ki és 215 szerkocsival vonultak ki. Aztán ahogy június felé, a lakástüzeket a lángra kapó bálák, gabonatáblák, száraz füves területek váltották, szinten minden nap vonulniuk kellett a tűzoltóknak a hőségben.

Ebben a negyedévben már kezdett fellélegezni a megye is a járványhelyzetből, újra volt majális, megteltek a teraszok, megtartották a Szőregi Rózsaünnepet, a Hídivását és a Borfesztivált is, Deszken ismét megrendezték a Rözögtessük mög! – Dél-alföldi Szóló- és Páros táncok Országos Versenyét, Hódmezővásárhelyen pedig több mint 400 kiállító részvételével nyitott meg a 29. Állattenyésztési és Mezőgazda Napok. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban világhírű lemezlovasok, köztük ATB és Topic szórakoztatta a fiatalokat, a Maty-éren pedig hírességek és bajnokok ragadtak horgászbotot, köztük Áder János volt köztársasági elnök is, aki a nagykövetek kategória győztese lett 4 kilós fogásával.

A falvakba eközben 1 milliárd 227 ezer forint érkezett fejlesztésekre a Magyar Falu programban, Mórahalmon átadták a 700 millió forintból felújított Móra Ferenc Általános Iskolát, Sándorfalván a 400 millió forintból átalakított Nádastó Szabadidőparkot avatták fel, Kistelen pedig elkezdődött a 135 ezer köbméter víz tározására alkalmas létesítmény kialakítása.

Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola ARCHÍV Fotó: Kuklis István

Májusban jártunk a mentőknél is, 12 órás szolgálatot töltöttünk a Szegedi Mentőállomáson, ahol egy 3 fős ALS egységhez csatlakoztunk, így saját magunk tapasztalatait megosztva mutathattuk be az életmentők mindennapjait. Ebben a hónapban lapunk 112 éves lett és Az év Aranyembörének választottuk Szirtesi Zoltán dorozsmai háziorvost, miközben Szajbély Mihályt, a SZTE Kommunikáció- és médiatudomány Tanszékének egyik alapítóját Szeged díszpolgárává avatta a város.

De olyan sikereket is tartogatott ez a negyedév, mint hogy Hallai Zsolt, Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóság felügyelője az év tűzoltója lett hazánkban, Gyurisné Kálmán Jolán, Forráskút védőnője Steller Mária védőnői díjat kapott, a Bedő-iskola diákjai minden díjat elhoztak a Szakma Kiváló Tanulója Versenyről, lapunk fotóriportere, Török János pedig Aranydaru szobrot kapott. Ruzsa Roland is nyert, a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult az időközi önkormányzati választáson Kiskundorozsmán, Szeged 1-es körzetében, ahol önkormányzati képviselő lett.

A második negyedévben azonban a madárinfluenzával is meg kellett küzdenie a baromfitartóknak megyénkben. Június 14-ig 10 településen 22 gazdaságban mutatták ki a kórt, ami miatt 482 ezer baromfit kellett leölni Csongrád-Csanádban. Végül pedig egy igen szigorú szabályozással zártuk a negyedévet, életbe lépett a mennyiségi korlátozás a benzinkutakon, a legtöbb helyen maximum 50 litert lehetett tankolni a hatósági áras üzemanyagokból.