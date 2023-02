Botka László továbbra is négy ingatlanban tulajdonos. A szegedi polgármesternek négymillió forint készpénze van, ez egymillióval több mint tavaly volt. Megugrott viszont a polgármester bankban tartott pénze, 65 és fél millió forintról 71,5-re nőtt. Jelentősebb vagyontárgyak között például bútorokat említ a szegedi polgármester, akinek még mindig megvan a negyvenedik születésnapjára feleségétől kapott legendás Rolex órája.

Nagy Sándor alpolgármesternek megvan a korábban vásárolt és örökölt háza és szegedi lakása is. Ha éppen nem biciklizik, akkor még mindig egy Opel Astrával intézi az ügyeit. Megmaradtak a megtakarításai is, így az önkéntes nyugdíjpénztári, és van 94 OTP részvénye. Bankban összesen nagyjából 800 ezer forintot tart, és van 12 millió forint hitele. A Fidesz-frakció vezetőjének továbbra is két korábban vásárolt, illetve épített ingatlana van, mindkettő Szegeden. Tápai Péternek viszont eltűnt a nyilatkozatából a 2014-ben vásárolt vitorlása.

Haág Zalánnak, a KDNP frakcióvezetőjének a vagyonnyilatkozatában sincs érdemi változás. Továbbra is három ingatlanban tulajdonos, és megvan a 2017-es Volvója is. A képviselő oktat a Szegedi Tudományegyetemen, ahonnan 400 ezer forintos havi jövedelme van.

Kovács Tamás gazdasági alpolgármesternek irodaházakban és egy lakásban van tulajdonrésze, és van 37 ezer 200 eurója is.

Mihálik Edvin, a Momentum frakcióvezetőjének is megvan még a csanádapácai építési telke, amit korábban kapott. Állampapírban csaknem 8 millió forintja van.

A hódmezővásárhelyi képviselők vagyonnyilatkozatait a Promenád szemlézte. Azt írják, hogy Márki-Zay Péter polgármesternek három éve 14,1 millió forintos banki tartozás szerepelt a nyilatkozatában, ami 2021-re 19,58 millió, 2022-re 20,24 millió, idén pedig már 22,76 millió forintra emelkedett. Sőt, ezenkívül a bevallása szerint Márki-Zay még saját, már kereső gyermekének is tartozik további 3 millió forinttal. Bevételeként egyedül a fizetését, a havi bruttó 1,3 millió forintot jelölte meg, amihez 15 százalékos, 195 ezer forintos költségtérítés jár, vagyis Márki-Zaynak közel 1,5 milliót hoz a konyhára a polgármesterség. Továbbra is egy 1550 négyzetméteres ingatlan tulajdonosa fele részben, gazdasági érdekeltséget nem jelölt meg, autója sincs. Könyvgyűjteménye kétszáz tétellel, 2500 darabosra, érmegyűjteménye több mint száznyolcvan egységgel 3423 darabosra nőtt, mindkettő értéke mintegy 1,8 millió forint.