A kisteleki sportcsarnok felújításának teljes költsége bruttó 44 millió forint volt, amire a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány gazdaságélénkítési programban pályázott és nyert 40 milliót, a fennmaradó 4 millió forint az önerő. A tavaly novemberben startolt beruházással a kivitelező szegedi Globál 21 Kft. már február végére elkészült, holott korábban Vass Rózsa projektmenedzser azt nyilatkozta lapunknak: a határidő 2023. december 31., de szeretnék, ha már nyárra befejeződne az építkezés. Addig sem kellett várni.

Az üres, használaton kívüli irodában az OTP fiókja működött korábban, ezt akartuk ismét „életre kelteni” csatlakoztatva a sportcsarnokhoz, de a legfontosabb az állagmegóvás miatt sürgőssé vált rekonstrukció volt. A részben közös tető rosszabb állaga miatt ugyanis a csarnok és az említett helyiség rendszeresen beázott. A cserepeket a szakemberek leszedték, rendbe hozták az elkorhadt oromdeszkákat, és a tetőrészt új technológiájú, korszerű szigeteléssel látták el

– ami az elmúlt esős időszakban jól vizsgázott –, majd a régi cserepek visszakerültek a helyükre, azokra pedig a napelemek – sorolta a projektmenedzser.

Fotó: Imre Péter

A belső térben elbontották a fogadópultokat és mosdóval, öltözővel ellátott, sportolásra is alkalmas, külön bejáratú multifunkciós közösségi teret alakítottak ki. Ami helyszíne lehet egyesületek közgyűléseinek, családi és sportos rendezvényeknek, de irodai feladatokat is elláthat, ami a pályázat szerint a kisteleki gazdaság élénkítését is szolgálhatja – tudtuk meg.

Nagy öröm, hogy a lakosság a tervezettnél jóval hamarabb birtokba veheti a létesítményt

– tette hozzá Vass Rózsa.

A sportcsarnok már eddig is több versenynek, bemutatónak és bálnak adott otthont. A „Közép-Európa legnagyobb ragasztott faszerkezetű csarnoképülete” címet is viselő épületet 2002. augusztus 18-án adták át, és alapvetően a rekreáció, a szabadidő-, diák- és versenysport lehetőségeit biztosítja a város lakosságának, sportos közönségének. A helyi adottságokból következik, hogy a helybeliek többsége rekreációs és szabadidős céllal látogatja a sportcsarnokot, amelyhez szinte „tapad” a termálfürdő a közös bejárattal.