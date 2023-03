A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy míg a koronavírus alatt és az azt követő időszakban hódított az online, addig most az inflációs hatások eredményeként egyre inkább az offline felé tolódnak a vásárlások, ismét szeretünk eljárni a boltba. Egyre nagyobb fókuszt kap a lakosság körében a tejtermék, valamint a zöldség és a gyümölcs, míg termékválasztáskor az íz és a minőség lett a legfontosabb. Jó hír, hogy csökkent az elpazarolt élelmiszer mennyisége, viszont nagyon sok családnál még mindig nagy mennyiségben van felhalmozott felesleges élelmiszertartalék. Az inflációs hatások miatt egyébként a kisebb boltok és a szupermarketek felé mozdultak el a magyarok.

A konferencián felszólalt Bíró István, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának dékánja is, aki kiemelte, a konferencia címében is szereplő kihívások mindig aktuálisak, éppen ezért a karon már régóta olyan szakokat működtetnek, amelyek válaszokat adhatnak ezekre a kihívásokra a hallgatókon keresztül. A több éves múltra visszatekintő eseményen Krisztin Tibor, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a 21. század meghatározó tényezője a klímaváltozás, ami kihat az életünk szinte minden területére. Hozzátette, nagyon fontos az éghajlat változásról beszélni, valamint fenntartható fejlesztéseket kidolgozni, a tudományos tényeket pedig a közvéleménnyel és a döntéshozókkal is megismertetni. Megjegyezte, az élhető jövő megteremtése közös érdek, és ha kismértékben is, de a pénteki konferencia is ezt a célt szolgálta.