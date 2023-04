Ha egyszer tavasz akar lenni: az összes jégpáncélok hiába erőlködnek és tiltakoznak

– írta Juhász Gyula költő, akinek mondata örök érvényű, tökéletesen passzol az idei tavaszra. Hiába dacol az időjárás, a növények akkor is virágba borulnak, mert a természetben mindenféle akadály ellenére ott van az élni akarás. Remek példája ennek az a virágcsokor, amelyik a medencés kikötőnél bújt ki két lépcsőfok közül, ezzel pompás díszítést adva a hosszú lépcsősornak.Az internet szerint egyébként ez a kedves kis sárga virág nem más, mint a tavaszi aggófű, ami a 18. századtól kezdve Kelet- és Délkelet-Európából jutott el Közép- és Észak-­Európába, így tehát Magyarországra is. Az évszázadok alatt nálunk is elterjedt gyomnövénnyé vált, amely különösen kedveli a homokos, vályogos talajt.

Ugyanakkor bármennyire is aranyos növénynek tűnik, a fogyasztása súlyos veszélyekkel jár. Erősen mérgező hatásokkal rendelkezik a benne lévő alkaloidok miatt, sőt egyes kutatások szerint májkárosító hatással is bír, valamint akár daganatos megbetegedést is okozhat. Ép­­pen ezért fontos, hogy csakis gyönyörködjünk az aggófűből álló tengerben, a szánkba pedig véletlenül se tegyük, csakis vázába szabad helyezni azt.