A Szegedi Tudományegyetemnek több szervvel van stratégiai megállapodása, köztük a Terrorelhárítási Központtal (TEK) is. Ezek a megállapodások korábban az oktatásra irányultak főként, most már viszont a kutató-mentő munkában való részvételre is kiterjednek. Ennek részeként kaptuk február elején a felkérést a TEK-től, hogy Törökországba induljunk menteni