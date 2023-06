Derekegyház főutcáján, a felújítás alatt álló 451-es főút belterületi szakaszán a helyükre kerültek a közlekedési lámpák. A település vezetése harcolta ki a három gyalogosátkelőhöz a lámpákat, mert az úton a felújítás után várhatóan megnövekszik a járműforgalom. Az önkormányzat szeretné megvédeni a falu lakóinak biztonságát.

– Sokat küzdöttünk ezekért a lámpákért, számos tárgyalást folytattunk a beruházóval – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. Azt már az útfejlesztés tervezésekor megtudták, hogy nem épül Derekegyházon elkerülő út.

– Ez az út kettévágja Derekegyházt. Már a tervezési szakaszban jeleztem, hogy szeretnénk biztonságos átkelést teremteni a falu lakosságának. Az út háromjegyű főútvonal lesz, 451-es számmal. Úgy gondoltuk, hogy a közlekedési jelzőlámpa felelne meg ennek a célnak leginkább. Így a derekegyházi gyalogosok akkor mehetnek át majd az úton, amikor szeretnének és nem akkor, amikor ezt a forgalom végre megengedi. Vagyis a lámpát a gyalogosok irányítják egy gomb megnyomásával. Ez az autósoknak is könnyebbség lesz, hiszen csak akkor lesz pirosuk, ha gyalogos megy át az úton, nem pedig bizonyos másodpercenként vált a lámpa – említette meg a polgármester.

Szabó Istvántól megtudtuk, három helyszínre telepítettek jelzőlámpákat, Szentes felől a temetői buszmegállóhoz és a falu központjában, ahol a bolt, az egészségközpont, a hivatal, a kultúrház és a templom található. A harmadik lámpás átkelési lehetőség pedig Derekegyház Nagymágocs felőli végén található, a fogyatékkal élők támogatott lakásai közelében.

Szabó István kiemelte, szerettek volna lámpát a tompaháti elágazáshoz is, de ott még zebra sem lesz. Az önkormányzat erre is talált megoldást. A tompaháti úttól a településközpontjában lévő zebráig járdát építenek a kastélykert mellett. Ennek egyik fele már elkészült a Magyar Falu program támogatásával. A másik felére is pályáznak és remélik, hogy őszre megépülhet az a szakasz is.

Hogy a lámpák mikortól működnek, egyelőre nem lehet tudni, a polgármester azt reméli, még idén bekapcsolják.