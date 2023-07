18 gáztűzhelyünk lesz a művelődési ház melletti sátorban. Tavaly került ide át a helyszín, mert ez árnyékosabb és biztonságosabb is. A mi önkormányzatunknak is vannak tűzhelyei, de az árpádhalmi önkormányzattól és a lakosságtól is kaptunk kölcsön készülékeket, amiket átnézettünk, felújíttattunk, hogy biztonságosak és megbízhatóak legyenek. Nem adtuk össze, hogy hány ember süti majd a palacsintát, 2–300-an biztosan, ez már rutinosan megy, idén is nagyon sokan leszünk