Lapértesülések szerint újabb ponttal egészítené ki a kormány a szakképzési és a köznevelési törvényt. Ingyenessé tennék a fiataloknak a B kategóriás jogosítvány megszerzését. Az elméleti és a gyakorlati vizsga letételét is támogatnák. Ez az állami szakképző intézményekben és a középiskolákban tanulókra egyaránt vonatkozna. A törvényjavaslat szerint ez nem lesz kötelező, vissza lehet utasítani a képzésben való részvételt. Egy nyúlfarknyi szöveg már a kormány honlapján is fenn van. Lapértesülések szerint a 30 óra vezetésből 29 órát finanszíroznának, így gyakorlatilag a vizsgadíjat kellene a szülőknek állniuk, illetve ha még szükséges, akkor a pluszórákat. Egy napokon belül 18 éves nagylány édesanyjaként pontosan tudom, hogy milyen költségekkel jár jelenleg a jogosítvány megszerzése. Nagyon, de nagyon sok pénzbe kerül, több százezer forintba. Ebből az elméleti vizsga díját kaphatjuk jelenleg vissza. Most éppen ebben a szakaszban jár a gyermekem, utána jön a vezetés. Ez az, ami rettenetesen zsebbe nyúlós. Majdnem sokkot kaptam, amikor megtudtam, mennyibe kerül egy óra vezetés. Sajnos minket már nem érint ez a törvénymódosítás, mert mire elfogadják, meglesz a jogsi. De szívből üdvözlöm, akkor is, ha ezért le leszek „Fidesz-birkázva”. Mint fentebb is írtam, nem lesz kötelező a középiskolásoknak jogosítványt szerezniük, ez nem is baj, hiszen sokan vannak, akik ódzkodnak a vezetéstől, nem vonzza őket. De biztosan még többen lehetnek, akiket a pénz tartott vissza eddig a jogosítványszerzéstől, pedig sok esetben ezzel bizonyos munkalehetőségektől esnek el, mert sok munkahely már a B kategóriás jogosítványt is feltételként szabja meg. Én mondjuk a kormány helyében szigorúbb lennék, és minden középiskolásnak kötelezővé tenném az elméleti vizsga letételét. A közlekedési ismeretek akkor is fontosak, ha az ember gyalog jár.