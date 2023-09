Hosszú évek óta hagyomány már Kiskundorozsmán, hogy szeptember első szombatján Faragó napot szervez a Petőfi Sándor Művelődési Ház a Faragó téren, ahol kinyitják a méltán híres szélmalmot és látványőrlést tartanak benne. És miközben a malom forog, a bográcsokban az ebéd rotyog, méghozzá kakasokból. A napnak ugyanis minden évben része a kakasfőző verseny, melyet most a 28-as számú csapat nyert meg.

Voltak azonban szerencsésebb szárnyasok, melyek megúszták, hogy kondérba kerüljenek, helyette viszont „ringbe szálltak” gazdáikkal a leggyorsabb kakas címért. Azt nem tudni, hogy ezt valójában mennyire élvezték az állatok, de az biztos, hogy rendesen kapkodták a lábukat idén is, nagy küzdelem zajlott a dicsőségért. Végül Grétának sikerült célba terelnie leggyorsabban kedvencét, mely a kakasfuttató versenyre nevet is kapott, így tudunk beszámolni most arról, hogy a Szatymazról érkezett Karlos a leggyorsabb kakas a környéken.

Gréta a verseny végén lapunknak elmondta, tavaly is próbálkozott, akkor második helyen végzett. Édesapja viccesen megjegyezte, most jobban készültek, három hetet edzett a kakas. Majd a poént félretéve elárulta, sok állatuk van otthon, a tyúk és a kakas mellett két emut is tartanak.