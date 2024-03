A4-es papírra nyomtatott üzenet jelent meg a népszerű szent István téri gyorsétterem ajtaján a múlt hét közepén. Ezen az olvasható, hogy eladó vagy kiadó a Bringa bisztró. „Jelenleg magyaros bisztró ételek vannak, de pizzázónak, hamburgerezőnek és cukrászdának is kiválóan megfelel” – olvasható a kiíráson.

Eladó vagy kiadó a Bringa bisztró.

Fotó: Török János

Az üzlet tulajdonosa, a szegedi vendéglátás egyik nagy öregje, Tóth Mihály azt mondta, azért döntött így, mert idősebb lett és elfáradt. Örülne, ha az üzletet hasonló profillal vinné tovább valaki, hiszen erre valóban igaz az, hogy jól bejáratott. Ebédidőben a sor vége rendszeresen kint áll az utcán.

Korábban Tóthé volt a szemközti sarkon lévő vendéglátóhely is. A Szent István Étterem és Borozó 2022 májusában zárt be, helyére egy gyorsétterem költözött. Tavaly augusztusban írtuk meg, hogy a téren a Csomi kocsma is bezárt. Ennek helyére nemrég egy kerékpárbolt költözött a Petőfi Sándor sugárútról.