Pillanatok alatt átsuhant felettünk a szeptember, holnap már az ősznek egy újabb hónapja köszönt ránk, a szívünk-lelkünk pedig ünneplőbe öltözik. Októberben ugyanis több alkalommal is ünnepelünk. Először is azokat ünnepeljük, Paulo Coelho szavaival élve, akik olyan bölcsesség birtokában vannak, amelyre az egész társadalomnak szüksége van. Az időseket ünnepeljük október elsején, bízva abban, hogy még nagyon sokáig velünk maradnak, hiszen az életük megkérdőjelezhetetlen érték, tőlük tanulhatjuk meg azt, hogy miként lehet megöregedni úgy, hogy valójában ne legyünk öregek. Nagyon sok olyan tudásnak a birtokában vannak, amit ha elsajátítunk tőlük, akkor sokkal gazdagabb életben lehet részünk. Én például nagyon kedvelem azokat a programokat, ahol idősek tanítanak sütni, vagy épp tarhonyát készíteni. Utóbbiban volt részem néhány évvel ezelőtt Tápén, rendkívül szerencsésnek éreztem magam akkor. Az idősek mellett ünnepeljük október elsején azt is, ami képes minden olyan dolgot kifejezni, amit képtelenek vagyunk szavakkal elmondani. A zene világnapja a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet minket, és segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. De szintén ebben a hónapban van az állatok, a látás és a lelki egészség világnapja is, és most ünnepeljük majd meg a postai dolgozókat és az építészeket is. Mindemellett olyan érdekes világnapokat is tartogat ez a hónap, mint a tojás vagy a kenyér világnapja. Sőt, a magyar operettet is októberben ünnepeljük meg. Remek eseményekben lesz tehát részünk a következő hetekben, amikor érdemes csatlakozni a gyalogló napi kezdeményezéshez is, hiszen azzal teszünk az egészségünkért, valamint igazi csodákban lehet részünk, ha nyitott szemmel lépkedünk a vármegyében.