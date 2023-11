Kicserélik az Árvízi emlékmű előtti díszburkolatot. A jelenlegi mészkő nem bizonyult időtállónak és teherbírónak sem, így betonból készítik el az új, de hatásában a mostanihoz hasonló burkolatot. Minderről Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester számolt be a helyszínen hétfőn, ahol közölte az is, hogy az emlékműnél lévő hídszerkezetnek már elkészült az alsó megújítása és állagmegóvása, a mostani munkálatok során pedig a felső részt is renoválják, vízszigeteléssel látják el. Mindemellett gondoskodnak az örökmécses állandó áramellátásáról, a kanyarban lévő aszfaltos sarkot pedig felbontják, helyére pozsgás növényekből egy zöld sarkot készítenek.

Fotó: Karnok Csaba

Elmondta, minderre 74 millió forintot költenek a rakpart megújításának nulladik ütemében, ami hónapokkal ezelőtt indult el. Beszámolt arról is, hogy eddig 36 millió forintot költöttek el a rakpart túlsó végén lévő, korábban omladozó hídszerkezetre, az emlékműnél lévő hídszerkezet alsó részére, valamint a graffitimentesítésre.

A mostani munkálatokat a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. végzi el alvállalkozó segítségével február elejéig. Addig a lakók és a közlekedők türelmét kérik, de hosszabb lezárásra nem kell számítani a közúti közlekedésben.

Fotó: Karnok Csaba

A sajtótájékoztatón Szondi Ildikó, a körzet önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy egyre több felújítás történik a belvárosban, hiszen a Stefánia és az Oskola utca után hamarosan elkészül a Bartók tér korszerűsítése is, amelyet követően az Árvízi emlékmű környéke is szebbé válik.