Tímár Tamás ügyvéd a szegedi polgármesterjelöltje a Mi Hazánknak. Ezt a párt elnöke jelentette be a jelölttel közös sajtótájékoztatóján hétfőn a városháza előtt. Toroczkai László elmondta, hogy Szeged és a térség különösen fontos nekik, mert a párt tulajdonképpen innen, a Homokhátságról indult. A pártelnök az is elmondta, hogy a MI Hazánk minden nagyobb városban indít jelöltet, mert szerintük van értelme egy „harmadik útnak” a kormánypártokkal és az ellenzékkel szemben.

Tímár Tamás, aki egyébként a párt szegedi alelnöke pedig arról beszélt, hogy a gimnáziumot és az egyetemet is Szegeden végezte, és azóta is a városban dolgozik ügyvédként. A Mi Hazánk céljairól elmondta, hogy egyáltalán nem értenek egyet a Botka László-féle baloldali liberális tömbbel, de a Fidesz politikájával sem. A programról szólva hozzátette, hogy egy még zöldebb Szegedet hoznának létre, növelni szeretnék a zöldfelületeket. Szerinte felül kell vizsgálni a korábban bevezetett új, fizetős parkolózónákat, amelyek csak „újabb sarcot” jelentenek a szegedieknek. A Mi hazánk ezen felül erősítené a szegedi gazdaságot is.

A párt a tervek szerint egyéni képviselőt is mind a 19 körzetben indít majd.