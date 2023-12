Régi iskolai törekvésünk volt, hogy külföldi kapcsolatot alakítsunk ki. Harminc évvel ezelőtt is voltak svéd, francia, német kapcsolatok, a közelmúltban jártak a diákjaink Strasbourgban és Brüsszelben, majd most az Erasmus+-nak köszönhetően 30 ezer eurós költségvetésből és az Alföldi Agrárszakképzési Centrum támogatásával ez a program is megvalósult