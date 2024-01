Tavaly októberben ismét egy fúrt kutakról szóló cikk lett a legnépszerűbb lapunk weboldalán, a delmagyar.hu-n. Azt írtuk, hogy sok tervezés és előzetes egyeztetés után az eredeti tervekhez képest megengedőbb lett a jogszabály: egy finomításnak köszönhetően a 2024. január 1-je előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb, az első esővízzáró réteget el nem érő háztartási, kerti és mezőgazdasági használatú kutak teljeskörűen mentesülnek az engedélyetetési kötelezettségek alól, automatikusan szabályosnak minősülnek.

A második legolvasottabb cikkben pedig azt írtuk, hogy az indokoltnál lényegesen több a csatornafedő a Csongrádi sugárúton, a Brüsszeli körút és a Rózsa utca között egy olvasónk szerint. Azonban a Szegedi Vízmű szerint ez így van jól, hiszen azon a szakaszon a föld alatt vízvezeték is van, így nyilván hozzá kell férniük, ha esetleg valamit javítani kell.

A harmadik helyre egy szomorú hír futott be: a válság áldozata lett a svédasztal a jól ismert és népszerű szegedi Diófa vendéglőben. Októbertől csak hétvégén érhető el ez a fajta étkezés. – A rezsi is felment tavaly óta, az alapanyagárak is, ezt mindenki látja a boltokban. Ha árat emelünk, még kevesebben jöttek volna be. Január óta azt vesszük észre, hogy inkább az 1700 forintos menüt választják az emberek a 2450 forintos korlátlan étkezés helyett. Nyolcvan százalék eszik menüt, a maradék húsz svédasztalról – magyarázta akkor Veres Orsolya, az étterem üzemeltetője.

A negyedik legnépszerűbb írásunk egy nyaralót mutatott be a Holt-Tiszánál, az ötödik helyre pedig egy pénzről szóló cikk kerül. Arról írtunk, hogy a coach szó az utóbbi időben egyre gyakrabban hallható, ez azonban nem jelenti azt, hogy a magyarok többsége ismeri ezt a szakmát. Sok tévhit kering azzal kapcsolatosan, miben is tudnak segíteni ezek a szakemberek, akik akár százezer forint körüli óradíjat is elkérhetnek a munkájukért.