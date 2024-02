1993 óta február 11-e a betegek világnapja, II. János Pál pápa rendelte el, hogy ezen a napon különös figyelemmel forduljunk beteg embertársainkhoz. A szentatya az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, és megkülönböztetett együttérzéssel viseltetett a betegek iránt.

Azért ezt a napot választották e nemes emlékezésre, mert 1858-ban ekkor jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, és ezután a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. A nevezett helyen 1864-ben templomot építettek, itt a természetes módon nem megmagyarázható gyógyulások száma több ezerre tehető.

A betegekről a móravárosi Szent Kereszt templomban is megemlékeznek, ahol vasárnap reggel 8 órakor mutat be szentmisét Fazakas Attila plébános, klinikai lelkész. A szentmise a plébánia közösségi oldalán online is követhető lesz.

Mint klinikai lelkész minden szentmisében imádkozom a hívek könyörgésében úgy a betegek gyógyulásáért, mint a betegek gyógyításában közreműködő egészségügyi dolgozókért. Ezúttal külön szentmisét ajánlok fel a betegséggel küzdőkért és az őket segítőkért: orvosokért, ápolókért, önkéntesekért

– mondta lapunknak Attila atya.

A plébános hozzátette, az elmúlt napokban a II. kórház osztályain végzett házszentelést, ahol külön imádkozott minden osztályon a betegekért és a betegek körül serénykedőkért.

Az egyházban azoknak a világnapoknak mindig nagyobb súlya van, amelyek alkalmából a Szentatya üzenetet küld a világnak. Így van ez a betegek világnapján is, amelyre idén Ferenc pápa „nem jó az embernek egyedül lennie” jelmondattal osztotta meg gondolatait, amely a Szent Kereszt plébánia közösségi oldalán is olvasható

– mutatott rá Fazakas Attila.