Mindkét oldal legfőbb csapása a negatív kommunikáció. A polgárok vágynak szerintem a pozitívumra is, ezt a konzervatív oldalnak is jelzem nagy tisztelettel. És nyerés esetén nem csupán az utolsó évben kell túlteljesíteni – jelzem alázattal polgármester úrnak. Polgármester úr kommunikációjában érzékelem, hogy két évtizedig csak rossz történt a városháza setét tornyainak bugyrában. Finoman szólva. Ez bizonyos feljelentések és azok eredményének ismeretében több mint bántó és igaztalan. Remélem ismételten lesz lehetőségem a volt területeimet érintően ezeket cáfolni statisztikákkal, azaz tényekkel – akár egy újabb televíziós vitában, ha nyitott erre polgármester úr. … Sok pozitív és nem támadható eredménye is volt a régi vezetésnek is, bár ez a múlt homályába vész lassan. Hiba pedig persze volt és most is van. A szándék is fontos.