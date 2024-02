A korábbiakhoz hasonlóan most is a legjelentősebb szegedi cégek és vállalkozások vezetőinek mutatta be Botka László az önkormányzat idei költségvetését a városházán szerdán délután. A polgármester – mielőtt a konkrét számokra tért volna – bírálta a kormányt. Ennek ellenére azt mondta, hogy a költségvetésben nincs hiány, és egyensúlyban tartható. Szeged idei költségvetési nettó mérlegfőösszege 85 milliárd 500 millió forint, a halmozódással együtt 106 milliárd forint. A 85 és fél milliárdból a tervek szerint csaknem 54 milliárdot költenek működési kiadásokra és 31,6 milliárdot fejlesztésekre.

Jön azért adóbevétel

A városi intézményekre 24,7 milliárd jut, a városi cégek működésére pedig 8,4 milliárd. Botka László azt tervezi, hogy iparűzési adóból 19,4 milliárd, a telekadóból pedig 4,5 milliárd forint jön be. A polgármester megint kiemelte, hogy a szegediek nem fizetnek semmilyen adót sem, de azt például elfelejtette elmondani, hogy a tömegközlekedés itt a legdrágább az országban. Botka László azt is megígérte, hogy a vállalkozásoknak nem kell idén adóemelésre számítaniuk. Ekkor újra a kormány ekézése jött, mert Szegednek 4,3 milliárd forint szolidaritási adót kell befizetnie idén a központi költségvetésbe.