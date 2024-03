Bő egy hónappal ezelőtt olvastam, hogy március 24-én megrendezik a VI. Szeged Maratont, és akkor, hirtelen elhatározásból beneveztem a 10,5 kilométeres távra. Vasárnap délelőtt még ha kissé szenvedve is, de letudtam

– mondta lapunknak Tiszasziget polgármestere, akit egyébként a fáradtságon túl nem viselt meg a futás. Ami egyébként nem is csoda, mert kiderült, hogy Ferenczi Ferenc korábban a SZVSE-ben futott, és a mai napig is rendszeresen sportol.

A tiszaszigeti polgármesterrel együtt egyébként csaknem kilencszázan álltak rajthoz vasárnap délelőtt a VI. Szeged Maratonon, a ProgRun, Ötpróba és Pulzus Szeged Futóklub SE eseményén.

Több táv is volt

Kókai Dániel, az egyik főszervező elmondta, hogy idén már úgy szervezték meg a versenyt, hogy a távokat a futók Szeged belvárosában teljesíthessék. Lehetett nevezni a 42,2 kilométeres, klasszikus maratoni távra, volt egy 31,5 kilométeres etap is, és a 21,1 kilométeres félmaraton, valamint a 10,5 kilométeres táv, és egy 500 méteres gyerekfutam is. A főszervező szerint a legtöbben a maratonra neveztek.

Elfújta a szél

Az időjárás eleinte egyébként nem volt kellemes, a futóknak esőben kellett rajthoz állniuk, de ezt nem vette el a kedvét senkinek a sportolástól. Az időjárás inkább a szervezőknek okozott fejfájást. A sátrakat ugyanis már szombaton felállították, de este tíz óra körül jött egy akkora széllökés, hogy mindegyiket felborította, így éjfélig dolgoztak azon, hogy vasárnap reggelre minden rendben legyen.

És így is lett, a futók rendben megkezdhették a versenyt. A csapatok 2-8 fős maratoni váltókban tudnak indulni. Érdekes, hogy a szegedi verseny népszerűségét az is mutatja, hogy nem csak a városból, sőt, nem csupán Csongrád-Csanád vármegyéből érkeztek versenyzők.

Békésből is jöttek

Egy család a szomszédos Békésből, azon belül is Gyuláról érkezett. Közülük ugyan csak az apa futott, de a felesége és a két kisgyereke is nagyon drukkolt neki. Kiderült, hogy Mrsán Tamás is gyakorlott futó, már több maratonon is végigment, és általában rendszeresen részt vesz azokon a futóversenyeken, amelyek nincsenek túl messze az otthonától. Elmondta, hogy folyamatosan karban tartja magát, de azért a 42 kilométeres táv előtt jobban ráfekszik az edzésre, mert az egy komoly megterhelés.