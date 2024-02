A Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum képző- és iparművészeti tagozatához kötődő alkotók műveiből nyílik nagyszabású kiállítás pénteken 17 órakor a szegedi Reök-palotában. Az Oktatás – művészet – hagyomány című tárlat az iskola 125 éves fennállását ünneplő rendezvénysorozat záró állomása. Az intézmény oktatói és végzett diákjai generációinak művein keresztül mutatja be átfogóan az országos hírnevű szakgimnáziumban hat évtizede zajló művészetoktatási és kreatív munkát.

A csütörtöki sajtóbejáráson Nátyi Róbert, a REÖK vezető kurátora a válogatás műfaji és technikai sokszínűségét emelte ki. Festmények, szobrok, grafikák, installációk, kerámiák, textilmunkák is megtekinthetők lesznek a március 17-ig látogatható kiállításon. A kurátor kitért arra is, hogy milyen komoly kihívásokat tartogatott a szervezés. Az elmúlt több mint hatvan év során ugyanis körülbelül kétezer diák vézett a szakgimnázium képző- és iparművészeti tagozatain, és számos művésztanár is hírnevet szerzett alkotóként.

A bejáráson részt vett Kakuszi Béla Péter, a Tömörkény iskola igazgatója is, aki úgy fogalmazott, ilyen átfogó kiállításra még nem volt példa a gimnázium történetében.

Kóthay Gábor, Munkácsy-díjas grafikusművész, az iskola oktatója hozzátette, hogy földrajzilag az USA-tól Japánig húzódott a műalkotások merítése.